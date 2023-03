SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo segundo dia consecutivo, o transporte sobre trilhos em São Paulo apresenta problemas e causa transtornos para os passageiros.

Nesta sexta-feira (31), a linha 7-rubi circula com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Pirituba e Perus devido a uma falha de trem, de acordo com a CPTM.

Ônibus do sistema Paese foram acionados para tentar minimizar os impactos aos usuários. São 29 ônibus em operação, sendo 17 em Perus e 12 em Pirituba.

Vagner Rodrigues, gerente-geral de operações da CPTM, informou, em entrevista ao "Bom dia SP", da TV Globo, que o reflexo atinge toda a linha.

Segundo a CPTM, o problema foi causado por uma avaria no pantógrafo, equipamento que liga o trem à rede aérea de energia, próximo à estação Pirituba. Os trens circulam em uma única via entre as estações Pirituba e Perus.

A linha 7-rubi tem mais de 60 km de extensão e liga a cidade de Jundiaí com a estação Brás.

Na linha 11- coral, também da CPTM, houve uma falha de sinalização. Por conta disso, os trens circulam com velocidade reduzida entre as estações Luz e Brás, nos dois sentidos.

Milhares de usuários são afetados pela demora e atraso na circulação dos trens.

Nas redes sociais diversos passageiros reclamaram da situação.

"Sofri ontem a noite com a linha 9 Esmeralda e pra fechar a semana com chave de ouro, eis mais uma falha nos trens!!", reclamou Lidiane Araújo Veras.

"Essa novela de Via Mobilidade, Governo de SP e CPTM já virou uma coisa uma coisa de louco!

Não tem como se manter um serviço que não está dando certo e ainda coloca a vida dos seus usuários em risco", disse Cleber Alves.

"É simplesmente uma vergonha que na maior cidade do país a população tenha q enfrentar esse caos diário no transporte por trens, transporte que deveria ser uma referência por n ser poluente e ter capacidade de transportar milhares por dia", afirmou Sandra da Silva.

"Linha 7 Rubi parada é estratégia para justificar a privatização da Linha. Desde ontem à noite os trens já circulavam quase parando", apontou Rose Peter.

Na manhã desta quinta (30), um trem de passageiros da linha 8-diamante, operada pela concessionária ViaMobilidade, descarrilou próximo à estação Júlio Prestes, na capital paulista. Os passageiros tiveram de descer da composição e caminhar sobre os trilhos.

De acordo com a empresa, uma falha em um equipamento chamado assistente de mudança de via causou o problema.

Os trens das linhas 8-diamante e 9-esmeralda em São Paulo, administradas pela ViaMobilidade, operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada desde a segunda (20) como forma de melhorar a segurança das operações.

As linhas têm registrado uma série de problemas, e a medida foi tomada após o caso mais recente, no último dia 18, quando um trem com passageiros descarrilou na linha 8, entre as estações Sagrado Coração e Itapevi ?uma mulher passou mal e precisou ser socorrida.

"A ocorrência aconteceu na região de Júlio Prestes. Não houve feridos e todos os passageiros que estavam no trem desembarcaram em segurança com o auxílio dos agentes de atendimento e segurança, da ViaMobilidade. A linha opera normalmente entre Barra Funda e Itapevi. Passageiros com destino a Júlio Prestes devem descer na estação Barra Funda e utilizar a linha 7-rubi", explicou a concessionária.