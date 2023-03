SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) aprovou o reajuste de valores de todas as mensalidades para Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (Bepe) e Bolsas de Pesquisa no Exterior (BPE).

Essas bolsas não eram reajustadas pela fundação vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo de São Paulo desde 2012.

O aumento, em torno de 33%, tem o objetivo de recompor a inflação medida nos principais países de destino dos bolsistas no período. Os novos valores estarão vigentes a partir de 1º de abril.

Em entrevista à Folha em janeiro, Vahan Agopyan, secretário estadual de Ciência e Tecnologia, disse que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não vai interferir na autonomia financeira e de gestão das universidades estaduais paulistas e Fapesp.

Desde 1989, o artigo 271 da Constituição Estadual determina que a Fapesp e as três universidades estaduais recebam 9,57% do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de todo o estado -que representou R$ 13,3 bilhões de janeiro a outubro de 2022.