Morte do compositor paulista Gastão Lamounier (130 anos) - em 1945, o Programa Lamounier passou a ser apresentado na Rádio Nacional; nessa época, sua carreira como apresentador de programas românticos na radiofonia carioca atingiu seu ponto mais alto

Dia do Descobrimento do Brasil pelos portugueses

Dia Internacional da Mãe Terra - o Dia da Terra ou Earth Day nos Estados Unidos é uma comemoração que foi iniciada em 1970, quando o senador Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional contra a poluição do nosso planeta. A ideia teve a adesão de vários países após 1990, e foi ratificada pela 80ª Assembleia Geral da ONU

Nascimento do físico alemão Max Planck (165 anos) - criador da teoria da física quântica

Nascimento do sambista mineiro Geraldo Pereira (105 anos) - inovador da MPB, foi uma dos principais expoentes do samba sincopado que influenciaria a bossa nova anos mais tarde; em 1998, foi lançado um filme biográfico intitulado O rei do samba, dirigido por José Sette, e com Gérson Rosa no papel de Geraldo Pereira

Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral - nesta data, no ano de 1616, morreram Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega

Dia Mundial dos Escoteiros

Dia Nacional do Choro