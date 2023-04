SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por mais de quatro décadas, ele abrigou uma lanchonete numa praça em Poços de Caldas (MG) e já fazia parte do cenário da cidade turística mineira, até que uma conjunção de fatores fez com que um histórico vagão ferroviário deixasse o local e fosse transferido para o interior paulista.

Utilizado no passado pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, o vagão de madeira de 84 anos, que tinha um dono, deixou Poços após a prefeitura ter solicitado a desocupação do local para melhorias urbanas e devido ao interesse da Prefeitura de Olímpia (a 438 km de São Paulo), também turística, que buscava ampliar seu acervo ferroviário exposto ao público.

A saída de Poços, na última semana de 2022, ocorreu com críticas de moradores, já que, além de terem se acostumado com a visão, o vagão era usado por turistas para registros fotográficos.

Um documento da Mogiana de maio de 1939 mostra que o vagão foi projetado para dez lugares, pesa 15.400 quilos e era um carro de classe especial.

Em Olímpia, ele contribuirá com o acervo da Estação Cultural, que já tinha uma locomotiva exposta. O objetivo é ampliar os atrativos no local e fortalecer o turismo "seco" da cidade paulista, conhecida por suas águas termais e parques que atraíram 3,5 milhões de turistas em 2022.

"Era um desejo da cidade somar carros à maria-fumaça que temos, e agora conseguimos. Após restaurado, a ideia é que dentro dele o turista tenha a vivência de como era ser um passageiro de trem. Além disso, faremos exposições fotográficas", afirmou a secretária do Turismo e Cultura de Olímpia, Priscila Seno Mathias Netto Foresti.

O primeiro ano de visitação do órgão cultural recebeu 12 mil visitas espontâneas, além de 9.000 agendamentos. Um centro gastronômico deve ser inaugurado no local nos próximos meses.

"Tínhamos só o Museu do Folclore, mas agora temos o Museu de Arte Sacra, único no noroeste paulista, e há um ano inauguramos nossa Estação Cultural. E são próximos, formando o circuito dos museus. Tem sido surpreendente a adesão dos turistas no período", disse.

A estação ferroviária de Olímpia não recebe passageiros desde 1968 e ficou fechada 15 anos, até sua reinauguração no final de 2021. Foram investidos R$ 2,37 milhões na recuperação do imóvel, com reforma de dois blocos, além do calçamento externo e da inclusão de obras de acessibilidade.

Inaugurada em 1914 e integrante do trecho operado pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a estação já abriga uma locomotiva que antes ficava no Museu do Folclore e que atendeu a cidade no período do transporte do "ouro verde", como o café era chamado.

Agora, o acervo ganha o vagão, que tem como peculiaridade o seu compartimento de passageiros, considerado raro devido à sua estrutura.