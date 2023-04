No Sesc Digital, serão exibidos dois filmes da Mostra Foco Latino-Americano: Beleza Silenciosa e Hot Club de Montevideo. A plataforma do Itaú Cultural vai apresentar sete dos curtas-metragens da competição brasileira. “Vamos continuar nos cuidando e enlutados pelas perdas que tivemos [por causa da pandemia], mas vamos continuar sobrevivendo e fazendo o melhor de nós pela cultura brasileira, assim como fizemos nesse período, contra tudo e contra todos”, disse Labaki.

Além das mostras competitivas, os ciclos especiais do festival vão homenagear dois grandes cineastas: Humberto Mauro (1897-1983), que é considerado o pioneiro do cinema brasileiro, e Jean-Luc Godard (1930-2022), conhecido principalmente por ser um dos fundadores do movimento da Nouvelle Vague. No caso de Humberto Mauro serão apresentados dez de seus filmes e dois documentários sobre esse período da produção brasileira.

No ciclo dedicado a Godard, que tem apoio da Embaixada da França no Brasil, serão apresentados oito episódios de sua série História(s) do Cinema. “Não é uma história do cinema com propósito histórico ou didático. Talvez seja a mais poética e delicada obra do Godard falando sobre como a história do cinema bateu na sensibilidade dele. E talvez seja das obras menos conhecidas do Godard no Brasil”, disse Labaki, na coletiva para apresentação do festival.

Além dos filmes documentais, o festival ainda vai apresentar a 20ª edição da Conferência Internacional do Documentário, entre os dias 13 e 14 de abril, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Haverá um ciclo de palestras e um masterclass com o cineasta Cristiano Burlan, que vai apresentar seu novo documentário, Antunes Filho, Do Coração para o Olho, durante a mostra. O masterclass será exibido no dia 16 de abril.

O Festival É Tudo Verdade é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos e qualifica seus filmes vencedores automaticamente para inscrição na disputa do Oscar nas categorias de melhor documentário brasileiro e internacional e melhor curta documental.

A programação do festival e mais detalhes sobre o evento poderão ser consultados no site do evento.

