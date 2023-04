SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Passageiros que utilizam as linhas 5-lilás do metrô e 8-diamante de trem enfrentam transtornos na manhã desta segunda-feira (3).

Desde as 8h03, uma pane na rede elétrica interrompe a circulação de trens nas estações Chácara Klabin, Santa Cruz e Hospital São Paulo da linha 5-lilás. O trecho faz conexões com as linhas 1-azul e 2-verde do metrô, com grande volume de passageiros. Na linha 8-diamante, trens circulam com velocidade reduzida.

Imagens compartilhadas por passageiros nas redes sociais mostram um poste de energia caído em frente a uma plataforma de metrô. A paralisação provoca filas de passageiros nas estações.

O trecho que vai da estação Capão Redondo até AACD-Servidor funciona normalmente.

Técnicos da empresa trabalham para corrigir o problema, mas, até as 10h, não havia previsão de quanto tempo o reparo levaria.

A concessionária ViaMobilidade acionou a operação Paese, que disponibiliza ônibus para percurso dos trechos afetados pela falha no sistema metroferroviário.

Funcionários da ViaMobilidade também investigam um problema em um trecho da linha 8-diamante, na região de Jandira. A velocidade dos trens teve de ser reduzida em um trecho de 600 metros, o que, segundo a empresa, causa atraso de cerca de 1 minuto no tempo de viagem.

A concessionária não explicou o motivo da redução de velocidade.