SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso escolheu um show do cantor, compositor e escritor Chico Buarque como o destino de sua primeira saída social após a morte de sua mulher, Tereza Cristina Van Brussel Barroso, e as três cirurgias abdominais que realizou recentemente.

Seus filhos, Luna e Bernardo van Brussel Barroso, o acompanharam durante a apresentação no Tokio Marine Hall, em São Paulo, no último dia 24.

"Chico Buarque é a melhor versão do Brasil. Poesia, beleza, empatia e solidariedade. Um dos maiores de todos os tempos", afirma o ministro.

Chico Buarque roda o país desde setembro do ano passado com a turnê "Qual Tal Um Samba?". O artista ainda tem, nas próximas semanas, paradas previstas em Salvador e nas cidades de Lisboa e Porto, em Portugal, onde receberá o Prêmio Camões.

A entrega da honraria será realizada quatro anos depois de o cantor ser laureado com a mais alta distinção da língua portuguesa. Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) se recusou a assinar o documento que certifica a premiação.

O então mandatário afirmou que a assinatura não estava entre as suas prioridades e que o faria em "31 de dezembro de 2026", supondo que seria reeleito no pleito de 2022.

A entrega do prêmio para Chico ocorrerá na capital portuguesa em 25 de abril. A data coincide com o aniversário da Revolução dos Cravos.