SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um funcionário da Fundação Casa foi abordado por homens armados e teve o celular roubado dentro da unidade Cândido Portinari, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na última sexta-feira (31) e, até esta segunda (3), ninguém foi preso.

O servidor disse à Polícia Civil que ele estava em horário de almoço e se dirigiu a um ponto próximo da caixa d'água da instituição, que fica na parte externa do alojamento dos adolescentes. O local, ainda conforme o depoimento, é de uso comum de funcionários no momento do descanso.

Pouco depois, três homens chegaram ao local, e um deles tinha uma arma na cintura. O funcionário foi rendido e jogado no chão.

Dois dos homens seguiram até a bomba d'água e furtaram os cabos elétricos do equipamento. Na sequência, ainda de acordo com a versão do funcionário à polícia, os ladrões tomaram o celular dele e fugiram.

O servidor registrou boletim de ocorrência por roubo.

Em nota, a Fundação Casa disse, por meio da Corregedoria-Geral, que está tomando todas as medidas cabíveis para o registro do furto de cabos de fiação da bomba da caixa d'água do Complexo de Ribeirão Preto.

A instituição afirmou que a fiação já foi reposta e o abastecimento de água funciona normalmente.