SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O crescimento dos segmento dos chamados flexitarianos vem engrossando o número de produtos vegetarianos e veganos no mercado -e não foi diferente com a linha de chocolates para a Páscoa.

Neste ano, por exemplo, a marca GoldKo, que faz o doce sem adição de açúcar, se juntou à empresa de bebidas vegetais Nude para produzir um ovo vegano.

Veja abaixo opções que vão do chocolate ao leite a versões mais elaboradas, como a que leva pistache e geleia de framboesa no recheio.

*

NUDE BY GOLDKO

A marca GoldKo, que vende chocolates sem adição de açúcar, se associou à Nude para produzir opções de produtos que substituem laticínios usando bases feitas de aveia, já usadas pela marca de bebidas. O ovo é feito com chocolate 70% cacau com avelã e é recheado com ganache de chocolate, que leva o creme de aveia no lugar do creme de leite.

R$ 139,90 (400g); na loja GoldKo do Shopping Eldorado

STELLE COKIERIE

Com um chocolate de dulçor equilibrado, o ovo tem recheio de pistache e finalização com pedaços da oleaginosa por cima da casca do ovo, o que deixa a combinação mais crocante.

R$ 290; encomendas pelo whatsapp (11) 91214-7965

TEU CHOCOLATES

O ovo feito com chocolate rosé é a opção que mais se diferencia dos chocolates tradicionais, com uma casca fina recheada com uma camada de ganache de pistache e outra de geleia de framboesa. Com a grande proporção de recheio, é indicado para que prefere sabores mais adocicados.

R$ 190 (310g); https://teu-chocolates.goomer.app/

DENGO

A marca preparou um ovo à base de plantas com chocolate 50% de cacau e aveia, acompanhando drágeas de castanha-de-caju.

R$ 69,90 (126g); dengo.com.br