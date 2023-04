SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do DF, em parceria com as PCs do Rio e da Bahia, prendeu quatro suspeitos de aplicar o "golpe do 0800", que induzia idosos a transferir grandes quantias em dinheiro. Em suas redes sociais, os criminosos postavam fotos em viagens a lugares paradisíacos, festas e até mesmo em uma lancha.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e emitidos 5 de prisão, sendo quatro desses cumpridos, contra suspeitos de integrarem a quadrilha que aplicava o 'golpe do 0800'.

Fingindo ser da área de segurança de bancos, os membros da quadrilha convenciam as vítimas a passarem dados pessoais, usados para abrir novas contas. As vítimas transferiam seu dinheiro para essas novas contas, de onde os criminosos retiravam o dinheiro. Os golpistas alegavam que as contas originais estavam sob suspeita de fraude, e deveriam ser esvaziadas.

Segundo o 38° DP do DF, uma das vítimas teria perdido cerca de 180 mil reais no golpe. A Polícia conseguiu o bloqueio de 127 mil reais dos ativos financeiros das empresas de fachada.

As empresas de fachada são: Simplifica Consultoria; Lua Serviços; Vilela Princess Comércio de Roupas Ltda e LF Soluções Financeiras. O 38° DP do DF estima que mais de 100 pessoas tenham sido enganadas pela quadrilha.

Os presos vão responder por associação criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.