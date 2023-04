BLUMENAU, SC (FOLHAPRESS) - Pais de alunos da creche Cantinho Bom Pastor, onde quatro crianças foram mortas em ataque no último dia 5, em Blumenau (SC), diretores da escola e voluntários devem revitalizar a unidade com nova pintura, paisagismo e mudança no parquinho. A ação busca marcar a memória das vítimas da tragédia e unir a comunidade escolar.

Jennifer Pabst, mãe de Bernardo Pabst da Cunha, 4, uma das vítimas, disse que o momento não é de pensar somente no próprio filho, mas nas professoras e nas crianças que querem voltar para a unidade.

"É essa ajuda que a gente quer, que vai acalentar o coração de mãe", disse Pabst. "Precisamos de apoio para modificar a escola a partir de segunda e não permitir que vejam onde foram ceifadas as vidas dos nossos filhos."

O pai de Bernardo, Paulo da Cunha, apoiou a iniciativa de todos se unirem pela revitalização. "É como o meu filho Bernardo, na hora de sair de casa, dizia: 'Vamos salvar o dia'", disse, em referência ao amor do menino pelos super-heróis.

Uma comissão de pais trabalhará na arrecadação de doações de material de construção e tintas, e de voluntários para a realização das obras no decorrer desta semana.

Além dos pais, participaram do encontro nesta terça-feira (11) representantes da prefeitura, do governo estadual e da Polícia Militar.

Entre os compromissos estabelecidos está a permanência do policiamento ostensivo em frente a creche por pelo menos duas semanas, segundo o tenente Coronel Filippi, comandante da Polícia Militar em Blumenau.

A prefeitura deve manter uma equipe multidisciplinar para atendimento aos pais, alunos e professores da creche também por duas semanas.

Outro ponto discutido é a formação de um grupo de vereadores e deputados estaduais para ir a Brasília discutir modificações na legislação penal vigente.

Alcolides de Sena, proprietária da creche, informou que o muro da instituição será elevado e que câmeras serão instaladas no lado externo, permitindo que os pais acompanhem a movimentação nas proximidades da creche.

Ela também disse que o muro da creche será pintado em uma cor clara, para que as crianças, ao retornarem às atividades, possam desenhar em toda a extensão, participando também desse momento de retomada.

Para o retorno estão previstas somente recreações e brincadeiras, que contarão com o acompanhamento de psicólogos e outros profissionais.