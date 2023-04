RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A programação do São João de Caruaru, no interior de Pernambuco, foi divulgada nesta terça-feira (11). O município, localizado a 130 quilômetros do Recife, é conhecido por realizar uma das principais festas juninas do país.

Elba Ramalho, Luan Santana, Bell Marques, Matheus e Kauan, Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, João Gomes, Simone Mendes e Joelma estão entre as atrações.

Em 2023, a festa terá 25 polos espalhados na cidade e na zona rural do município. A abertura acontecerá no dia 28 de abril, com o São João da Roça, na zona rural.

O polo principal é o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. No local, os shows serão realizados entre 3 de junho e 1º de julho. As apresentações se concentram de quinta a domingo. No dia 8 de junho, o espaço será dedicado aos evangélicos. No dia 15, ao público católico.

A festa terá mais de 1.200 artistas neste ano, segundo a prefeitura. Durante o evento de divulgação, o prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB) disse que os cachês dos artistas terão reajuste em 10% em relação a 2022.

Serão quatro os homenageados do São João de Caruaru em 2023: a cantora Leonora Morena, o maestro, violinista e cantor Rildo Hora, o empresário Luiz Lacerda e o empresário Fernando Lucena, falecido em outubro de 2022 -ele era marido da atual governadora Raquel Lyra, ex-prefeita da cidade.

O São João é comemorado oficialmente em 24 de junho.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO PÁTIO DE EVENTOS LUIZ GONZAGA

**Sábado, 3 de junho**

Orquestra de Pífanos de Caruaru e Maestro Mozart Vieira

Santanna, o Cantador

Elba Ramalho

Ivete Sangalo

**Domingo, 4 de junho**

Wallas Arrais

Vitor Fernandes

Dorgival Dantas

Limão com Mel

**Quinta-feira, 8 de junho**

Anderson Freire

Aline Barros

**Sexta-feira, 9 de junho**

Calcinha Preta

Tropykália

Cavaleiros do Forró

Simone Mendes

**Sábado, 10 de junho**

Fulô de Mandacaru

Bell Marques

Felipe Amorim

**Domingo, 11 de junho**

Samya Maya

Nattan

Xand Avião

**Quinta-feira, 15 de junho**

Padre João Carlos

Frei Gilson

**Sexta-feira, 16 de junho**

Tarcísio do Acordeon

Raphaela Santos

Leo Santana

**Sábado, 17 de junho**

Lipe Lucena

Mari Fernandez

Luan Santana

**Domingo, 18 de junho**

Elifas Júnior

Pablo

Priscila Senna

Murilo Huff

**Quinta-feira, 22 de junho**

Walkyria Santos

Matheus e Kauan

Gusttavo Lima

**Sexta-feira, 23 de junho**

Israel Filho

Toca do Vale

Israel e Rodolffo

Daniel

**Sábado, 24 de junho**

Benil

Taty Girl

Gustavo Mioto

João Gomes

**Domingo, 25 de junho**

Brasas do Forró

Eduardo Costa

Ana Castela

Leonardo

**Quarta-feira, 28 de junho**

Forró Anjo Azul

Marcinho Sensação

Wesley Safadão

Eric Land

**Quinta-feira, 29 de junho**

Iguinho e Lulinha

Zé Vaqueiro

Zezé Di Camargo

**Sexta-feira, 30 de junho**

Capim com Mel

Calango Aceso

Mastruz com Leite

Batista Lima

**Sábado, 1º de julho**

Ávine Vinny

Saia Rodada

Joelma

Spok e Orquestra

**Polos**

Polo Alto do Moura; Estação; Azulão; Luiz Gonzaga; Repente; Casa Rosa; Coreto do Alto do Moura; Camarão; Juarez Santiago; Quadrilhas; Brincantes; Instrumental Rildo Hora; Gonçalves Ferreira; Malhada de Barreira Queimada; Murici; Rafael; Lajes; Cachoeira Seca; Sítio Juá; Itaúna; Terra Vermelha; Peladas; Malhada de Pedra; Pau Santo e Xicuru.