RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um tiroteio durante uma operação da Polícia Civil assustou moradores do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, na tarde desta sexta-feira (14). Um evento na Casa das Mulheres da Maré do Parque União foi interrompido pelos tiros, mas nenhum participante ficou ferido.

A deputada estadual Renata Souza (PSOL) e cerca de 70 mulheres que acompanhavam a reunião tiveram que deitar no chão da ONG onde o evento estava sendo realizado.

A deputada, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, manifestou-se nas redes sociais sobre a situação relatando que as mulheres estavam acuadas e com medo.

"Tive que me jogar no chão durante o tiroteio e liguei para Cláudio Castro", disse a deputada, que ainda criticou as políticas de segurança do governo do estado. "Esse é o terror cotidiano que moradores das favelas do Rio de Janeiro são expostos diariamente. Nossas vidas negras importam?", indagou no seu perfil.

Procurada, a assessoria do governador não comentou as declarações da deputada.

O encontro era justamente para apresentar os dados da pesquisa Os Impactos da Violência Armada na Vida Das Mulheres da Maré: gênero, território e prática artística.

Entre as convidadas estavam as pesquisadoras Claire Blencowe (Universidade de Warwick), Joana Garcia (Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ), Julian Brigstocke (Universidade de Cardiff) e Rosana Morgado (Escola de Serviço Social da UFRJ).

Renata também gravou vídeos de dentro da ONG no momento do tiroteio.

Ela afirmou ainda que não foi a primeira vez que viveu essa situação, que definiu como "aterrorizante".

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, duas escolas foram impactadas, afetando 309 alunos.

Durante o confronto, policiais tomaram conhecimento de um atendimento com defensores públicos na comunidade ao lado, no Parque União, e se ofereceram para retirar a defensora do local, mas ela se recusou a entrar na viatura.

Moradores relataram, nas redes sociais, que um mototaxista foi atingido por um tiro no pé. A polícia, no entanto, não confirmou.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas estavam na região para evitar a entrada de cargas roubadas na comunidade. Helicópteros e blindados foram usados na operação.

Durante a ação, a equipe foi atacada por homens armados, que alvejaram a viatura da instituição, dando início a um tiroteio nas proximidades da avenida Brasil. Um trecho da via foi fechado por alguns minutos.

Após perseguição, os policiais conseguiram localizar um caminhão roubado e recuperar a carga, que está avaliada em cerca de R$ 2 milhões. O veículo estava em uma antiga garagem de ônibus que, segundo a polícia, funciona como depósito de cargas roubadas na entrada da comunidade.

A Anistia Internacional também usou as redes sociais para se manifestar sobre o episódio e criticar as ações da polícia nas comunidades do Rio.