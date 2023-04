SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta quinta-feira (20), os clientes do McDonald's terão mais uma opção de lanche para escolher no cardápio. O Big Tasty Bacon Barbecue pode ser encontrado em todas as unidades da rede de hambúrgueres.

O Big Tasty tradicional, já conhecido pelo público, é composto por um hambúrguer de carne bovina, queijo sabor emental, tomate, alface americana, cebola, pão com gergelim e o molho tasty. A novidade que chega aos restaurantes tem praticamente os mesmos ingredientes, com o acréscimo de fatias de bacon e molho barbecue, e a cebola crua é substituída pela versão crispy.

A linha, que o McDonald?s chama de Família Tasty, já teve outros integrantes, como o Big Tasty Turbo Bacon, que levava duas camadas de carne suína. O molho do lanche também já chegou a ser comercializado em embalagens de 190 gramas para que os clientes pudessem usar o tempero em casa.

O Big Tasty Bacon Barbecue não tem previsão para ser tirado do cardápio do McDonald's.