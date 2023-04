SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo segundo ano consecutivo, residentes do segundo e terceiro ano de residência em oncologia clínica do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira) obtiveram a média mais alta no exame anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO).

A prova foi realizada no início de março por mais de 2.200 profissionais do mundo todo. Do Icesp, participaram 23 residentes. O Instituto é ligado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) e à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

"A prova da ASCO é feita com a participação de todos os programas de treinamento em oncologia dos Estados Unidos. Estar entre os primeiros colocados indica que o treinamento realizado no Instituto do Câncer tem a mesma qualidade que o treinamento feito nas melhores universidades americanas", diz o professor titular da disciplina de oncologia clínica do Departamento de Radiologia e Oncologia da FMUSP, Paulo Hoff.

O exame é composto de 200 questões de múltipla escolha, que abrangem várias áreas de conhecimento do campo oncológico. Ele é realizada por meio de uma plataforma digital certificada, ao longo de seis horas.

A coordenadora do programa de residência de Oncologia Clínica do Icesp, Milena Mak, ressalta o desempenho dos profissionais. "Ficar em primeiro lugar comprova a excelência do nosso programa de residência e a dedicação dos residentes que estão se formando no Instituto", salienta.