SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma série de baixas causadas pela pandemia, a cena gastronômica da capital paulista recuperou o fôlego e voltou com força. São Paulo tem visto surgir novos restaurantes, bares e cafés aos montes a cada semana nos últimos 12 meses.

Há representantes de diferentes culinárias, como italiana, francesa, mediterrânea e coreana. Há, ainda, lugares que dão destaque aos pães no menu e outros dedicados às carnes dry aged, caso do Incêndio, do chef peruano Renzo Garibaldi, que já havia inaugurado uma filial de seu premiado Osso no ano passado.

É difícil acompanhar todas as novidades, abertas sobretudo em bairros que já concentram um burbinho gastronômico, como Pinheiros, Jardins e Itaim Bibi. A seleção a seguir traz dez destes endereços para visitar em São Paulo.

Avec

O restaurante foi inaugurado em agosto do ano passado sob o comando de Lucas Bassoleil, que já foi aprendiz de Erick Jacquin. O menu traz sanduíches e pratos mais elaborados, além de drinques. A sugestão do chef são os baos, como o que leva recheio de carne bovina com molho apimentado, picles de cebola roxa e rúcula; custa R$ 33.

Av. Brig. Faria Lima, 120, Pinheiros, região oeste, @avecgastronomie

Azay

Aberta em janeiro deste ano em Pinheiros, a casa tem culinária do Mediterrâneo. Um dos preparos de destaque do chef Kleber Klock é o hommus, batido com beterraba e azeite, servido com grão-de-bico e pão, por R$ 42. Outra sugestão é o shawarma de kafta (R$ 59): pão pita, coalhada seca, kafta bovino e vinagrete.

R. João Moura, 591, Pinheiros, região oeste, @azaygastronomia

Casa ClariBela

Fundado por dois irmãos, o restaurante fica instalado em um sobrado no Itaim Bibi, com quintal rodeado por árvores e piano de cauda entre as mesas do salão. O menu é contemporâneo com toques brasileiros e asiáticos. Entre as sugestões estão o polvo grelhado com risoto de arroz negro e cebola assada (R$ 126).

R. Professor Carlos de Carvalho, 113, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 95449-7876, @acasaclaribela

Dom Aldo

Com clima de bistrô francês, a cozinha combina as culinárias da França e da Itália. No cardápio estão clássicos das duas cozinhas, como steak tartare de filé-mignon com batatas fritas (R$ 68), brandade de bacalhau (R$ 62) e lasanha à bolonhesa (R$ 64). De sobremesa, a pedida é o tiramisù, que custa R$ 35.

R. Pedroso Alvarenga, 545, Itaim Bibi, região oeste, @dom_aldo_restaurante

Elea Forneria

Uma casa de esquina charmosa abriga o restaurante comandado pelo chef Enrico Villela no bairro da Água Fria. O menu tem sotaque italiano e pratos como tortelli recheado com escabeche de abobrinha, mascarpone, muçarela e queijo tulha, finalizado com melaço de cebola, avelãs e couve toscana. Custa R$ 79. Também prepara pizzas, como a de pancetta curada, por R$ 67.

R. Florineia, 270, Água Fria, região norte, @eleaforneria

Èze

Abriu no fim do ano passado com cardápio mediterrâneo e francês. Há pratos como salada niçoise, pappardelle com ragu de porco e pernil de cordeiro prensado ao molho de café, crocante de pão de fermentação natural, purê de couve-flor e legumes. Para acompanhar, há drinques.

Al. Tietê, 513, Jardins, região oeste, tel. (11) 3081-2727, @resturante.eze

Incêndio

O chef e açougueiro peruano Renzo Garibaldi inaugura este restaurante em que apresenta a sua especialidade, as carnes dry aged ?ou maturação a seco?, com uma pegada mais casual. Há cortes como chorizo, ancho e bombom de mignon, servidos com acompanhamentos, a preços que partem de R$ 52. O menu lista ainda opções para compartilhar, saladas e lanches.

R. dos Pinheiros, 808, Pinheiros, tel. (11) 3062-4209, @incendiorestaurante

Moim

O restaurante coreano abriu as portas no primeiro andar de um centro comercial no Bom Retiro. Atrás de uma porta de madeira está um pequeno salão, onde são servidos pratos típicos daquele país. A especialidade é o sinseollo, conhecido como o prato do rei, um ensopado que mistura almôndegas, carne, camarão, panqueca, cogumelos e legumes cozidos. Serve duas pessoas e custa R$ 220.

R. Ribeiro de Lima, 453, Bom Retiro, região central, tel. (11) 97385-3588, @moimrestaurante

Panificio Luce

Aberto no fim do ano passado, serve pratos de pegada italiana, do brunch ao jantar, preparados pelo casal Daniella e Renato Neves. Os pães feitos por Rodolfo Nunes também são protagonistas, vendidos em uma padaria no local. Há massas, sanduíches, pizzas, além de oito tipos de brunches. O buongiorno custa R$ 72 e inclui pão na chapa, ovo mexido, salada de frutas e capuccino ou latte machiatto.

Al. Tietê, 151, Jardins, região oeste, tel. (11) 95890-9530, @panificioluce

Votre

O endereço recém-aberto tem ares de brasserie francesa, com meia-luz e mesas na calçada, comandada pelos sócios Francisco Farah e Pedro Grando, do Teus. Serve clássicos dessa gastronomia, como a porção de patê de fígado de pato, picles variados acompanhado de torradas e baguete da casa, por R$ 29, moules et frites (mexilhões e batata frita), por R$ 65, e pato assado com molho de laranja e purê de batatas, que sai a R$ 89.

R. Natingui, 1.520, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 97428-3872, @votre.brasserie