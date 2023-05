SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já é possível percorrer a rota Roma-Milão, na Itália, em apenas 2h45 por meio de um trem de alta velocidade que chega a 400 km/h. O trajeto é feito no Frecciarossa 1000, trem operado pela Trenitalia, principal companhia de transporte ferroviário italiana.

Sugundo a empresa, os trens da categoria têm oito vagões e 202 metros de comprimento. São equipados com ar-condicionado, acesso à internet, entretenimento a bordo e telas em todos os vagões. São quatro classes ao todo: executiva, business, premium e padrão. A classe executiva é a mais cara e possui apenas dez assentos.

O espaço conta ainda com uma área de trabalho com mesas e cadeiras e serviço de alimentação em que o passageiro pode escolher três menus diferentes com direito a snack, prato principal e sobremesa.

Os preços das passagens podem variar conforme a data, mas uma pesquisa no site da empresa para o mês de maio aponta que há passagens econômicas entre EUR 33,90 e EUR 78,90 (cerca de R$ 188 e R$ 438 na cotação atual). Já as passagens mais caras na classe executiva ficam em EUR 209,80, cerca de R$ 1.163.

A nova conexão, porém, não termina nas estações centrais das cidades e, sim, entre as estações Roma Tiburtina e Milano Rogoredo. O novo serviço ocorre duas vezes ao dia: o trem deixa a estação Roma Tiburtina às 5h30 e chega em Milão às 8h15. O caminho contrário sai da estação Milano Rogoredo às 20h44 e desembarca em Roma às 23h29.