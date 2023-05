SOROCABA, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de Sorocaba, a 103 km de São Paulo, ganhará um parque aquático privado que promete abrir o maior toboágua do mundo. Batizada de Everest, a atração no interior paulista terá 60 metros de altura, o equivalente a um prédio de 21 andares, além de 170 metros de comprimento de calha.

Chamado Acqua Thermas Park, o projeto terá investimento de R$ 150 milhões, com 100% de recursos particulares, e deve funcionar em 2025. O complexo será instalado em um terreno privado, de 120 mil m2, no bairro Brigadeiro Tobias, zona leste, com acesso facilitado pelas rodovias Castello Branco (SP-280) e Raposo Tavares (SP-270).

Segundo o livro dos recordes, o Guinness Book, o maior toboágua do mundo é o Kilimanjaro, que possui 49,9 metros de altura e está localizado em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Após sua inauguração, o Everest ocupará o primeiro lugar do ranking.

"Ele será entregue por fases. A meta é inaugurar a primeira fase em outubro de 2025, com pelo menos metade das obras concluídas", diz Luiz Gustavo Pacces, 45, diretor de marketing e comunicação do Acqua Thermas Park. Os valores dos ingressos ainda estão sendo avaliados.

O início das obras dependerá de aprovações ambientais. Este será o segundo empreendimento da empresa no ramo. O mesmo grupo possui o outro complexo localizado em Paranapanema (SP).

Para a primeira fase do empreendimento, estão previstas ao menos dez piscinas, praça de alimentação, bilheteria, prédio administrativo, quiosques, tirolesa, área de arvorismo, playground, hotelaria e estacionamento com cerca de 1.200 vagas.

Quando concluído o complexo incluirá dez toboáguas, 3.000 m2 de prainha, rio lento, piscina de ondas, restaurantes, espelho d'água, piscina infantil, ofurô e área para shows. Ao todo, serão cerca de 1.400 m2 de piscinas.

O espaço também prevê infraestrutura de resort com 120 acomodações. O toboágua sorocabano terá, ainda, uma piscina de recepção, com frenagem por meio da própria canaleta da atração.

O local terá bilheteria e atendimento day use -modelo de reserva de curta duração, que se inicia pela manhã e se encerra no fim da tarde. A expectativa é de que o complexo turístico atraia 150 mil visitantes por mês.

