SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 54 anos morreu após comer bombons de chocolate que ganhou de aniversário no Rio de Janeiro.

Lindaci Viegas Batista recebeu o presente, sem remetente, de um motociclista e começou a passar mal após comer os bombons;

Ela foi socorrida por policiais militares e levada ao Hospital Federal do Andaraí, mas morreu no local ainda no sábado (20);

O resultado da perícia para detectar possível envenenamento da mulher deve ser divulgado nos próximos 30 dias.

"Os sinais de que havia algo errado com Lindaci após ela comer o chocolate foram notados por testemunhas.

A mão dela começou a ficar para trás, ela se tremia toda. Veio um carro da polícia e acudiu minha irmã", disse Lenice Viegas, irmã de Lindaci, à RecordTV

Lindaci desconfiou do presente recebido e chegou a ligar para amigos para perguntar quem era o remetente dos chocolates. Segundo a TV Globo, um ex-namorado dela afirmou que ele tinha enviado o presente, o que fez a mulher comer os chocolates.

O caso é investigado pela 20ª DP da Vila Isabel, que faz diligências para descobrir a causa da morte, informou a Polícia Civil ao UOL.