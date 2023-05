SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma adolescente que surfava na costa de Stone Harbor, Nova Jersey, nos Estados Unidos, levou um susto ao ser mordida pelo pé por um tubarão.

"Eu pensei que era apenas um caranguejo beliscando meu pé, mas parecia maior do que isso", disse Maggie Drozdowski. Em seguida, ela afirma que percebeu que se tratava de um animal maior, um tubarão.

Segundo ela, o ataque durou cerca de cinco segundos. "Meu pé inteiro estava na boca dele. Eu estava balançando meu pé o mais forte que pude. Foi difícil", contou ao Daily Star.

Maggie foi levada ao Cape Regional Medical Center depois de remar de volta à costa. Ela levou alguns pontos depois de sofrer cortes na panturrilha e no pé. De acordo com o médico que atendeu a jovem, os ferimentos eram consistentes com os normalmente associados a um tubarão.

As autoridades informaram que a praia deve permanecer aberta para o fim de semana, mas os visitantes foram aconselhados a permanecer cautelosos ao entrar na água.