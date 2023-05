SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As polícias civil e militar do Rio de Janeiro realizam operações no Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã de hoje.

"O objetivo da ação é realizar prisões de criminosos de outros estados" e lideranças locais que estariam nas comunidades, informou o comando do Bope (Batalhão de Operações Especiais) por meio da Polícia Militar.

Não havia registro oficial de prisões, apreensões ou mortes até o início da manhã. A operação ainda está em andamento.

Moradores relataram diversos tiros no início do dia, além da presença de helicópteros.

Operação acontece 1 ano após chacina

No dia 24 de maio de 2022, 23 pessoas foram mortas após uma incursão da Polícia Civil do RJ na Vila Cruzeiro, também no Complexo da Penha.

O massacre, 2º mais letal da história do Rio de Janeiro, fica atrás apenas do ocorrido na favela do Jacarezinho de maio de 2021, com 28 mortes.