SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está disponível na Play Store, a loja do Google para aplicativos de celular, um jogo chamado Simulador de Escravidão. Nele, os jogadores podem comprar escravos, praticar castigos físicos, enriquecer com o trabalho deles e evitar rebeliões e fugas.

A imagem que ilustra o jogo na loja é a de um homem negro, sem camisa, ao lado de um homem branco bem vestido, de chapéu.

O jogo foi lançado no último dia 20 de abril e conta com mais de mil downloads, além de diversas avaliações positivas.

Na descrição, que está disponível para Android, consta que é "o melhor simulador de proprietários de escravos e comércio de escravos".

A Folha entrou em contato com a Magnus Games, desenvolvedora do aplicativo, mas não recebeu retorno. Na loja virtual, o estúdio diz que aplicativo é apenas para entretenimento. "Condenamos a escravidão no mundo real."

O Google também foi procurado, mas não respondeu.

"Neste simulador de escravidão existem três tipos de escravo: trabalhadores, gladiadores e escravos de prazer. Compre e venda-os. Cada escravo é adequado para um determinado negócio. Treine seus escravos para aumentar seu nível de maestria e renda", afirma a descrição do jogo.

No aplicativo é possível diminuir a alimentação do escravos, entre outras opções.

Na avaliação dos usuários, o jogo recebeu nota quatro (de um total de cinco) e conta com vários comentários favoráveis à prática da tortura.

"Ótimo jogo para passar o tempo. Mas acho que faltava mais opções de tortura. Poderiam instalar a opção de açoitar o escravo também. Mas fora isso, o jogo é perfeito", escreveu um usuário.

"Muito bom mesmo, retrata bem o que eu gostaria de fazer na vida real", afirmou outro.

"O jogo em si é bom, mas as vendas devem ser melhoradas e os escravos estão muito bem. Devem sofrer um pouco a mais e trazer mais lucro, de resto está ótimo", avaliou outro.