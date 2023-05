SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista de aplicativo de 28 anos foi encontrado esfaqueado em um milharal na zona rural de Planaltina (GO), após conseguir enviar a sua localização por celular para sua família, que acionou a polícia.

O incidente ocorreu nessa quarta-feira (25), por volta das 4h, segundo informações da Polícia Militar; Ao perceber que seria roubado, ele enviou a localização do seu celular para familiares. Ele estava com dois passageiros;

Dentro do carro, a dupla exigiu uma quantia em dinheiro, segundo afirmou em depoimento aos policiais. Ele afirmou aos suspeitos não possuir a quantia exigida, e acabou sendo agredido com golpes de faca e uma chave de rodas que estava no porta-malas do veículo.

Ele conseguiu fugir e se esconder no milharal. Amigos e familiares acionaram a polícia, seguiram a localização e encontraram o rapaz.

Um vídeo publicado nas redes mostra o desespero dos familiares no momento em que ele é encontrado e carregado até uma ambulância por agentes da PM. Ele foi levado ao hospital Santa Rita de Cássia, em Planaltina, para receber os primeiros socorros. Ele estava com vários ferimentos no rosto e no corpo.

O caso está sendo tratado como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) e investigado pela Polícia Civil, que procura os suspeitos.