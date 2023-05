SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os passageiros de um cruzeiro foram forçados a deixar suas cabines após um incêndio de grande proporção a bordo de uma área externa. O caso aconteceu na Austrália

O incidente ocorreu no navio Pacific Adventure na madrugada de domingo (28), em Nova Gales do Sul, na costa da Austrália.

O incêndio começou em uma instalação superior da embarcação e se espalhou rapidamente para outros espaços, segundo o jornal local 9News

Os passageiros foram levados pelas equipes de segurança para outras áreas seguras e são instruídos a vestir coletes salva-vidas para evacuar o navio.

Segundo as autoridades, não houve vítimas e o fogo foi controlado rapidamente. No entanto, a extensão dos danos e as causas ainda não foram determinadas.

O navio transportava 3.017 convidados e 1.080 tripulantes, enquanto navegava por três dias pela região de Sydney.

