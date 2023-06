SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sol volta neste final de semana em São Paulo, e a temperatura máxima sobe na capital e no interior do estado entre sábado (3) e domingo (4).

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura paulistana, o sol aparece entre nuvens no sábado, que começa com temperaturas baixas na madrugada. Os termômetros variam entre de 13°C e máxima de 24°C, e a sensação de calor sobe gradativamente durante o dia.

Já no domingo, a Climatempo mostra temperatura máxima de 25°C, sem possibilidades de chuva ou névoa, e mínima de 14°C, em dia em que o sol predomina, acompanhado de poucas nuvens.

A previsão do tempo das cidades do interior também indica temperaturas levemente mais altas. Em Campinas, o tempo começa a virar já nesta sexta (2), quando as nuvens dispersam e o sol predomina. No fim de semana, as temperaturas variam de 14°C a 27°C.

Na próxima segunda-feira (5), as temperaturas voltam a cair na capital e no interior.

Os dias de sol ocorrem após semana fria e úmida na capital.

De acordo com o balanço climatológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as chuvas ficaram abaixo do esperado, e as temperaturas, acima do usual nesta época do ano para a capital paulista.

Indicadores do instituto apontam que o volume de chuvas ficou 14,8 mm abaixo da referência para o mês de maio.

Ainda segundo o balanço do Inmet, a média de temperaturas máximas de 24,7°C, registradas durante o mês de maio ficou 1,3°C acima do normal para esta época, que é de 23,4°C. Na tarde do dia 5, os termômetros registraram a maior temperatura do mês, de 29,3°C.

Previsão para a cidade de São Paulo

Sexta

14°C / 22°C

Sábado

14°C / 24°C

Domingo

13°C / 25°C

Fonte: Climatempo