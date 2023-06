SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em um esquema de falsificação de remédios em Abadia de Goiás (GO).

A denúncia chegou até a polícia após um paciente de um hospital de Goiânia parar na UTI por receber imunoglobulina falsa em um "hospital renomado" da região;

As autoridades foram notificadas pela Anvisa sobre casos idênticos de medicamentos falsos no Brasil e as investigações foram iniciadas em abril de 2022;

A polícia descobriu que uma empresa de fachada chamada Farma Med foi criada para vender os medicamentos falsos;

Os medicamentos falsos eram vendidos para redes particulares, planos de saúde e até mesmo para estados brasileiros, informou a polícia;

Filho e pai faziam os papéis de líder e gerente da empresa, operando com apoio logístico de outras duas pessoas e contando com a ajuda de um laranja;

Eles trocavam mensagens combinando a remarcação da validade de medicamentos e publicando fotos de remédios com armazenamento inadequado;

As prisões preventivas divulgadas pela Polícia Civil de Goiás ontem foram feitas no mês de março. O UOL aguarda posicionamento do TJGO para saber se os cinco continuam presos.