SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 92 anos, o advogado Domingos Pereira Valverde recebeu o registro da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), inscrito na seção de Goiás. O profissional recebeu sua carteira numa cerimônia online na segunda-feira passada (29). Ele é o dono da inscrição 69.069.

Valverde se formou em Direito em 1956 na UFG (Universidade Federal de Goiás). Na época, não existia exame de Ordem e o registro na OAB não era obrigatório.

Dedicado à carreira no Banco do Brasil, Valverde protelou com sua inscrição provisória. Na década de 1980, ele começou a trabalhar no departamento jurídico de uma empresa no ramo de transportes, onde ficou por mais de 40 anos.

O idoso se aposentou em março deste ano. Decidiu, então requerer sua inscrição definitiva na OAB. Ele planeja se associar a um escritório, em Goiânia, para compartilhar sua experiência.

"Ainda tenho muito a contribuir e a aprender. Não há tempo para queixas. Aos mais jovens, aconselho mais leitura, conhecimentos gerais. Todos têm potencial de alcançar os seus objetivos se tiver persistência e perseverança. Nunca é tarde.", disse Domingos Pereira Valverde.