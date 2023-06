SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 50 anos foi assassinado em uma churrascaria de Belo Horizonte após uma discussão por futebol.

A vítima e o suspeito, de 79 anos, discutiram em uma churrascaria no bairro de São José na tarde do sábado (3).

Após a briga, o suspeito passou em casa e retornou ao restaurante, disparando contra o homem e fugindo;

A morte da vítima, baleada no braço e no abdômen foi constatada por socorristas do Samu ainda no local do crime;

Com os dados do carro do suspeito, a Polícia Militar foi até a casa dele, encontrando a filha do homem, que presenciou a discussão e ainda não sabia do assassinato;

A filha do suspeito afirmou que os dois se conheciam e disse que a briga foi iniciada por futebol, mas depois evoluiu para ofensas pessoais;

Quando a vítima disse ao suspeito que ele era "desonesto", o idoso voltou para casa. A suspeita é de que ele tenha pegado a arma nesse momento;

O suspeito ligou para a filha enquanto ela falava com os policiais. Os militares conversaram com ele e negociaram a rendição do homem;

Ao chegar no ponto de rendição, porém, os policiais só encontraram o carro usado na fuga e um revólver calibre 38;

A Polícia Civil afirmou que apura a dinâmica, a motivação e as circunstâncias do crime e disse que ninguém tinha sido preso até a manhã desta segunda-feira (5).