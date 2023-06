SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um carro desgovernado invadiu uma padaria em Betim, Minas Gerais, na tarde de quarta-feira (14). O acidente assustou clientes e funcionários.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento que o motorista perde o controle da direção e invade a padaria de ré. Ele quase colide com um carro e uma moto na rua.

O acidente aconteceu na avenida Doutor José Mariano, no bairro Citrolândia, por volta das 16h40. Segundos antes do acidente, uma mulher e uma criança atravessam a rua de mãos dadas.

O carro invadiu a Panificadora Nobre e Silva, que ficou com a entrada destruída. Câmeras do circuito interno mostram que o carro quase atinge funcionárias e clientes na fila do caixa, inclusive uma criança.

A Polícia Militar investiga as circunstâncias e a causa do acidente. O UOL procurou a Polícia Civil e Militar para saber se o motorista foi ouvido e aguarda retorno.