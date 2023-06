A Praça das Artes e o Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, recebem neste fim de semana - dias 17 e 18 – a segunda edição da Virada ODS, considerado o maior evento do mundo. A meta é popularizar, promover e destacar a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Para participar, o cadastro deve ser feito no site. Menores de 16 anos só entrarão acompanhados dos pais. Mais informações aqui.

Da programação organizada pela prefeitura de São Paulo, constam palestras com personalidades e especialistas nacionais e internacionais, feira de expositores, atividades culturais, educativas, hackathon e festival de música.

Com premiação de R$ 30 mil, Hackathon Virada ODS propõe a criação de soluções para Agenda 2030 da ONU. A maratona hacker gira em torno de sete eixos prioritários: Mudanças Climáticas; Combate ao racismo; Saúde mental; ESG; Acessibilidade e inclusão; Democracia e desigualdades; e população em situação de rua e população imigrante e refugiada. Local: Centro de Inovação Verde Bruno Covas – Hub Green Sampa (R. Sumidouro, 580 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05428-070)

Confira outros destaques

Dia 17 – sábado

Shows na Virada

Local: Vale do Anhangabaú (R. Vitória – Centro Histórico de São Paulo)

Faixa etária: Livre

Ingressos: Credenciamento prévio

11h – Eranko – Circo de Ébanos

14h – Circo em Ciclos

19h – DJ Vivian Reis

Palestras

Rodada de prefeitos: acelerando a implementação da Agenda 2030 – Instituto Cidades Sustentáveis

Horário: das 10h às 12h

Local: Sala do Conservatório – Praça das Artes (Av. São João, 281 - Centro Histórico de São Paulo

Mudanças climáticas

Horário: das 14h às 15h30

Local: Sala do Conservatório – Praça das Artes (Av. São João, 281 – São Paulo

Mediadora: Maristela Baioni – Representante Residente Assistente para Programa do PNUD Brasil

Carlos Nobre – Climatologista e cientista

Mundano – Ativista brasileiro

Daniela Chiaretti – Jornalista - Valor Econômico

Acessibilidade e Inclusão

Horário: das 16h às 17h30

Local: Sala do Conservatório – Praça das Artes (Av. São João, 281 – São Paulo

Mediadora: Silvia Grecco - Secretária municipal da Pessoa com Deficiência

Carolina Ignara– Diretora e fundadora do Grupo Talento Incluir

Andréa Werner – deputada estadual

Wolf Kos – Fundador do Instituto Olga Kos

Ivan Baron – Influenciador digital

Palco externo

A Agenda 2030 no Instituto Federal de São Paulo

Horário: 10h

Apresentação de trabalhos relacionados à Educação de Trânsito, aos Programas de Segurança Viária e ao plano Cicloviario

Horário: 10h40

Programa de Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS)

Horário: 11h20

Programa Reencontro

Horário: 12h

ESG (Environmental, Social and Governance)

Horário: 12h40

Cooperando para o Futuro

Horário: 13h20

Representatividade Importa

Horário: 14h

Bate-papo com as aceleradas no programa Green Sampa

Horário: 14h40

A apresentação das políticas públicas sustentáveis e voltadas para smart cities da Secretaria Municipal das Subprefeituras - Alexandre Modonezi

Horário: 15h20

Projetos estratégicos com foco na redução das desigualdades

Horário: 16h

A Nutrição e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU - ODS

Horário: 16h40

Orçamento Cidadão

Horário: 17h20

Dia 18/06

Shows na virada

Local: Vale do Anhangabaú (R. Vitória – Centro Histórico de São Paulo

Faixa etária: Livre

Ingressos: Credenciamento prévio

11h – Caminhos da Saracura

14h – Nativos

18h – Francisco El Hombre

19h – Familia Triplice

Palestras

Combate ao racismo e xenofobia

Horário: das 10h às 12h

Local: Sala do Conservatório – Praça das Artes (Av. São João, 281 – São Paulo

Mediadora: Elisa Lucas – Secretaria-adjunta de Direitos Humanos e Cidadania

Hortense Mbuyi – Membro titular no Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo

Liliana Jubilut – Doutora e mestre em Direito Internacional

Débora Maria da Silva – Ativista de direitos humanos e principal líder do movimento Mães de Maio

Ismália Afonso da Silva – Analista de programa de Gênero e Raça do PNUD Brasil

Marcelo Haydu – co-fundador do Instituto Adus

População em situação de rua

Horário: das 14h às 15h30

Local: Sala do Conservatório – Praça das Artes (Av. São João, 281 – São Paulo

Mediador: Carlos Bezerra Júnior - secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Ricardo Nunes –

Prefeito Miguel Prieto Vallejos, da Ciudad Del Este

Darcy da Silva Costa – Coordenador do Movimento Nacional da População de Rua

Prêmio Impactos Positivos

Horário: das 15h40 às 15h55

Local: Sala do Conservatório – Praça das Artes (Av. São João, 281 – São Paulo

ESG e ODS: Governança para a sustentabilidade

Horário: das 16h às 17h30

Local: Sala do Conservatório – Praça das Artes (Av. São João, 281 - São Paulo

Mediador: Daniel Falcão – Controlador Geral do município

Cris Monteiro – Vereadora de São Paulo

Cristiano Prado – Líder da Unidade de Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

Renan Morgado – Gerente de Programas da Transparência Internacional

Rodrigo Oliveira – Especialista em economia circular e representante da organização Green Mining

Gabriela Prioli – Influenciadora digital, comentarista política e apresentadora de TV

Palco externo

Sustentabilidade nas Construções

Horário: 10h

Dia Internacional do Piquenique

Horário: 10h40

Parceria: Secretaria Municipais de Direitos Humanos e Cidadania

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU - ODS 10 – Redução das Desigualdades e as políticas públicas da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

Horário: 11h20

Programa Vai de Roteiro – que oferece guias gratuitos pelos pontos turísticos da cidade

Horário: 12h

Parceria: Secretaria Municipal de Turismo

Projetar animação do PlanClima aos visitantes

Horário: 12h40

Sampa+Rural

Horário: 13h20

A Participação Social e Os Instrumentos Normativos: Ferramentas de Transformação do Centro de SP

Horário: 14h

Apresentação das campanhas Ponto Final ao Abuso Sexual e Ponto Final ao Racismo

Horário: 14h40

Resultados da Pesquisa, Ensino e Extensão – Inserção dos ODS em cursos de engenharia, horta urbana e “Desafios ODS”

Horário: 15h20

Direito de acesso à Justiça

Horário: 16h

Extensão e Responsabilidade Socioambiental

Horário: 16h40

Desafios e Ações para uma Gestão Pública eficiente, transparente e sustentável

Horário: 17h20

