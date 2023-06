SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Número de mortes por ciclone no RS sobe para 11, Lula aprovado por 37%, segundo Datafolha, assessor de Vinicius Junior acusa segurança de racismo e outras notícias deste domingo (18).

COTIDIANO

Sobe para 11 o número de mortos em passagem de ciclone no RS. Autoridades do Rio Grande do Sul ainda buscam 20 desaparecidos em três municípios. Cidades do RS afetadas por ciclone buscam contato com famílias ilhadas.

GOVERNO LULA

Datafolha: Lula é aprovado por 37% e reprovado por 27% em avaliação estável após 5 meses. Números são semelhantes aos de Bolsonaro e também em comparação com a pesquisa anterior, feita em 29 e 30 de março.

FORÇAS ARMADAS

PF mira grupo de WhatsApp com comandantes de batalhões e assessor parlamentar do Exército. Mensagens oscilavam entre teor golpista e resignação diante da vitória de Lula na eleição.

ESPORTE

Assessor de Vinicius Junior diz ter recebido banana de segurança do estádio em jogo do Brasil. Felipe Silveira, assistente pessoal do jogador, afirma que ouviu 'essa é a minha pistola' de funcionário. Com gol de estreante, Brasil vence amistoso marcado por acusação de racismo na Espanha.

TEC

Kits da Starlink, de Elon Musk, são apreendidos em garimpo ilegal na Amazônia. Segundo o Ibama, 11 equipamentos foram encontrados até maio na Terra Yanomami; empresário anunciou projeto em escolas.

COTIDIANO

Casal se enrola com 11 cobertores para enfrentar madrugada mais fria do ano em SP. Baixa temperatura faz moradores de rua caminharem em busca de ajuda e abrirem exceção por albergue. Com 8,5°C, cidade de São Paulo registra a madrugada mais fria do ano.

POLÍTICA

Lula indica a Sabino que troca no Turismo acontece após sua viagem à Europa. Presidente almoçou em Belém (PA) com o parlamentar, que é cotado para substituir Daniela Carneiro. Cotado a ministro do Turismo almoça com Lula e recebe apoio do governador do PA.

POLÍTICA

Semana pode ter Bolsonaro inelegível, Zanin no STF e ministra demitida por Lula. Decisões podem mudar panorama político e até as eleições do país para os próximos anos.

COTIDIANO

Marcha da Maconha pede descriminalização das drogas às vésperas de julgamento no STF. Evento ocorre na avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste sábado (17).

TERRORISMO

Grupo ligado ao Estado Islâmico mata ao menos 37 em escola em Uganda. Rebeldes trancaram dormitório da instituição e atearam fogo; outras oito pessoas estão no hospital com ferimentos graves.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia diz que precisa de mais tanques em meio a contraofensiva da Ucrânia. Defesa russa afirma ter repelido ataque noturno de Kiev a estação de oleoduto próximo à fronteira com o país vizinho.

ILUSTRADA

Morre Dave Maclean, brasileiro famoso por cantar o amor em inglês, aos 79. Paulistano que ficou conhecido pela canção 'Me and You', tocada em trilha de novela da Globo, teve câncer no intestino.

MERCADO

Presidente da distribuidora Light renuncia em meio a crise financeira. Empresa é parte de grupo que pediu recuperação judicial em maio com dívida de R$ 11 bilhões.

