SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula já usou 60% dos recursos para carro popular, celular de Cid tinha arsenal teórico para golpe militar, mortes por ciclone no RS sobem para 13 e outras notícias para começar esta segunda-feira (19).

INDÚSTRIA

Programa de carro popular do governo Lula já usou 60% dos recursos disponíveis. Valores solicitados pelas montadoras já somam R$ 300 milhões.

FORÇAS ARMADAS

Celular de Cid tinha arsenal teórico para golpe militar. Aparelhos apreendidos também mostram diálogos em favor de intervenção das Forças Armadas.

COTIDIANO

Ciclone no RS deixa 13 mortos e buscas por desaparecidos continuam. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atuam para encontrar três pessoas no município de Caraá.

POLÍTICA

Julgamento de Bolsonaro terá voto extenso de relator e deve durar até fim do mês. Pedidos de vista podem adiar a análise do caso, que se inicia na próxima quinta-feira (22).

POLÍTICA

Ex-mulher de Lira é exonerada do governo de AL após dizer não morar em Maceió. OUTRO LADO: Jullyene Lins diz não ter conseguido exercer o cargo por questões de segurança.

MERCADO

Onda de frio mata mais de mil cabeças de gado em Mato Grosso do Sul. Agência estadual de defesa animal espera mais notificações nos próximos dias.

GÁS

Ministro de Minas e Energia vê espaço para redução de até 62% no gás. Ministro Alexandre Silveira defende a diminuição da reinserção do gás nos poços.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Assessores de Vinicius Junior afirmam que polícia tentou 'minimizar' denúncia de racismo. Staff do atleta denuncia segurança que teria oferecido banana para ele em estádio da Espanha.

COTIDIANO

Ilha verde em São Paulo, Jardins resistem a Plano Diretor, mas podem ceder a condomínios. Perto de ser afrouxado, tombamento impediu verticalização de região nobre.

GOVERNO LULA

Lula parece morar no passado, diz Mangabeira Unger. Professor de Harvard critica políticas compensatórias e plano do governo para a Amazônia.

MUDANÇA CLIMÁTICA

O que são os rastros brancos deixados pelos aviões e por que isso preocupa as empresas. Chamado de 'contrail', material é formado por poluentes que congelam no céu.

RIO DE JANEIRO

Dono de bar no Rio de Janeiro faz banho de sal grosso no local após visita de Sérgio Cabral. 'Três mesas levantaram e foram embora', relata proprietário sobre visita do ex-governador, solto após seis anos preso sob acusação de corrupção.

MUNDO

Morre idosa que acordou durante o próprio velório no Equador. Bella Montoya, 76, sofreu acidente vascular cerebral, segundo autoridades sanitárias.

RESTAURANTES

Gastronomia e cultura árabe são tema de festival no Mercadão de SP. Projeto, que acontece todo mês, celebra a comida de diferentes países do mundo.

PASSEIOS

Saga Harry Potter inspira sala de magia no Escape 60, em São Paulo. Instalada na unidade do Tatuapé, zona leste, a atração tem poções e beco de magia.