SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista com sinais de embriaguez foi preso após jogar o próprio carro contra um grupo em um posto de gasolina de Itu (SP).

O suspeito, de 46 anos, teria discutido com um grupo em um posto de gasolina do município, segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.

Câmeras de segurança do posto flagraram o momento do atropelamento. É possível ver que parte do grupo sai correndo, enquanto uma vítima é prensada contra uma porta de vidro.

A vítima, identificada como Amanda Roventini, teve ferimentos na perna e foi encaminhada para a Santa Casa de Itu.

O UOL busca contato com parentes e amigos da vítima para saber qual o estado de saúde da mulher.

O suspeito foi autuado em flagrante por desacato, embriaguez ao volante e tentativa de homicídio.