SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos foi espancado por seguranças de um supermercado na cidade de Bauru (SP), por suspeita de furto de um chocolate.

O caso foi registrado por câmeras de segurança e aconteceu no dia 7, na unidade do Supermercado Confiança, no bairro Vila Falcão.

Nas imagens, é possível ver o homem caminhando entre os corredores do supermercado, colocando itens em uma cesta. Na sequência, ele é visto no caixa do supermercado, pagando pelos itens que comprou, e recusando o cupom fiscal.

Ele então é abordado por seguranças e arrastado por um corredor do estabelecimento, até um local reservado. No caminho, ele é agredido com um soco e um mata-leão. Depois leva diversos socos de um dos seguranças na portaria do supermercado.

O homem diz ainda que tentou explicar que pagou pelos produtos, e que iria colaborar com os seguranças, mas que mesmo assim eles optaram por realizar uma abordagem truculenta.

"Eu estava levando alguns chocolates, dois Talento com recheio de morango e um Snickers que esqueci de passar. Assim que paguei pelos produtos, peguei os dois chocolates da Talento e coloquei no bolso, junto do Snickers que havia esquecido de pagar, recusei a nota fiscal, e ao tentar sair do supermercado fui agarrado pelo braço", conta a vítima no boletim de ocorrência.

Segundo relata, ele foi levado para uma sala reservada, onde recebeu socos, tapas e chutes, e foi insultado com xingamentos como "nóia", "crackudo, ladrão". A vítima conta ainda que teve que aguardar a chegada da Polícia Militar e foi levado para uma delegacia, onde foi registrado o furto de todos os chocolates, inclusive os que ele pagou.Por conta dos ferimentos, ele buscou atendimento médico em uma unidade de saúde de Bauru.

LESÃO CORPORAL E TORTURA

O advogado da vítima, Ricardo Baraviera Sobrinho, afirmou à reportagem que acionará o Ministério Público.

Ele solicitou imagens das câmeras de segurança e conseguiu recuperar o cupom fiscal comprovando que seu cliente pagou pelos produtos, com exceção do chocolate que ele teria esquecido de passar pelo caixa.

Ele diz que, apesar do registro do BO online pela vítima ter tipificado a ocorrência como vias de fato e injúria, as cenas indicam a prática de lesão corporal e até mesmo tortura.

O advogado entrará com uma ação judicial de danos morais contra o supermercado. E, por meio de representação junto ao Ministério Público, pedirá a responsabilização dos seguranças.

"Meu cliente tem evitado ir ao supermercado, está com medo. É uma situação um tanto quanto complicada porque o supermercado é próximo à casa da namorada dele", afirmou.

Em nota publicada nas redes sociais, a rede Confiança Supermercados lamentou o ocorrido, que classificou como fato "gravíssimo e inadmissível", que vai "contra todos os protocolos e valores da empresa". A rede informou que os colaboradores envolvidos foram demitidos e que segue colaborando com as investigações.