SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fanático pelo Vasco, o menino Guilherme Gandra Moura, 8, recebeu nos últimos dias as visitas de jogadores e de Rodrigo Dinamite, filho do ídolo Roberto Dinamite, no hospital em que se recupera após 16 dias de coma, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Guilherme tem uma doença rara, a epidermólise bolhosa distrófica, e ficou famoso por causa do reencontro emocionado com a mãe, Tayane Gandra, ao despertar da sedação. E o contato com os vascaínos foi uma das alegrias dele nos últimos dias.

Registrado pelo pai, o vídeo do reencontro entre Guilherme e Tayane viralizou nas redes sociais. Sedado e intubado devido a uma pneumonia, o menino despertou no dia em que a mãe havia ido para casa dormir, após várias noites de plantão ao lado do filho. Avisada, ela voltou correndo para o hospital e, entre lágrimas, os dois trocaram um longo abraço.

A epidermólise bolhosa é caracterizada pela alteração da proteína responsável pela ligação das camadas da pele, o que provoca bolhas e feridas que podem ser graves. Pacientes como Guilherme são mais sensíveis a lesões na superfície e também nas partes internas, como vias aéreas e mucosas.

Além disso, o processo de cicatrização constante utiliza grande quantidade de proteínas, o que dificulta o crescimento da criança. Guilherme já passou por 23 internações e oito cirurgias desde o nascimento. Ele já nasceu com lesões nas partes do corpo que encostaram no útero da mãe.

No início de junho, o menino foi internado com pneumonia grave e precisou ser intubado, o que assustou a família, principalmente devido à possibilidade de ferimentos internos.

"Fiquei com muito medo dele não voltar", disse a mãe em entrevista ao Fantástico, neste domingo (25). "Foi o momento em que fraquejei. Não que não acreditasse em Deus. Mas aquele momento poderia ser o que Deus iria levá-lo".

Após melhorar e ser desintubado, Guilherme acordou e fez uma série de perguntas para o pai. "A primeira coisa que eu perguntei foi: cadê meu celular?", contou ao Fantástico. Em seguida, quis saber onde estava a mãe.

"O único dia em que a mamãe vai dormir em casa você resolve acordar do seu soninho reparador", escreveu Tayane ao compartilhar o vídeo que emocionou milhares de pessoas.

Em outros vídeos divulgados pela família, o menino aparece recebendo visitas, chorando de emoção ao ver reportagens sobre ele na TV e ao reencontrar o irmão mais velho.

Do filho de Roberto Dinamite, Guilherme recebeu e abraçou uma das dez camisas que pertenciam ao ídolo do Vasco. Também foi convidado a entrar em campo com a equipe. "Esse é meu sonho", respondeu. "Quero entrar com o Pec."

Após assistir a declaração do torcedor mirim, o jogador Gabriel Pec visitou a criança e foi recebido com entusiasmo. Guilherme prometeu entrar de mãos dadas com ele em campo quando melhorar. O atleta Figueiredo também foi ao hospital. O menino posou para fotos ao lado deles vestindo a camisa autografada do time e chegou a bater bola no quarto do hospital.

Segundo Tayane, o filho é uma criança consciente sobre os cuidados que precisa ter e convive bem com os amigos da escola, que costumam protegê-lo.

Porém, ele vive uma luta diária por causa das bolhas que surgem na pele dele e precisam ser controladas para não virarem feridas.

"A força dele me dá forças", afirmou a mãe em um vídeo em que explica a condição de Guilherme. "Ele tem sempre esperança de dias melhores. Ele sempre crê que amanhã pode ser melhor".