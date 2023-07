SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Minas Gerais registrou mais um caso de febre maculosa.

Paciente diagnosticado com a doença é um idoso de 62 anos, segundo boletim divulgado hoje pela secretaria da Saúde.

O caso foi registrado em Matias Barbosa, cidade que fica a 19 quilômetros de Juiz de Fora. Em 2023, esse é o 13º caso de febre maculosa me Minas Gerais.

De todos os registros, quatro deles evoluíram para óbito, sendo três homens e duas mulheres. O estado ainda tem um caso ainda em investigação, de uma mulher de 29 anos.

O QUE É A FEBRE MACULOSA?

A dor de cabeça é um dos sintomas da doença provocada pela bactéria Ricketsiia rickettsii -transmitida pelo carrapato-estrela- que também pode causar febre, náuseas, vômitos, cansaço e fadiga.

Uma das caraterísticas mais comuns da febre maculosa é o comprometimento da coagulação sanguínea. Se não for tratada de forma rápida, ela evolui e atinge os vasos sanguíneos da região cerebral.

Comum na região Sudeste do Brasil, a febre maculosa se manifesta principalmente em áreas de mata. Praticantes de esportes radicais ou pessoas que moram nessas regiões devem ficar atentos.

Se o contato com carrapato na pele for por um tempo maior que quatro horas, é fundamental procurar um médico para investigar os sintomas. Não existe transmissão da doença de uma pessoa para outra.

Não é incomum a doença se manifestar de forma rápida, às vezes, em até 48 horas. Se a pessoa permanecer com o carrapato por mais de seis horas no corpo, deve procurar ajuda médica imediatamente. O período de reprodução dos carrapatos começa em março e atinge seu pico entre junho e outubro.

TEM TRATAMENTO?

Embora se desenvolva de forma rápida, a doença tem cura e pode ser tratada com antibióticos, acompanhamento médico e internação.

QUAIS OS SINTOMAS?

Febre, náuseas, vômitos, cansaço, fadiga e, quando está em estágio avançado, manchas vermelhas no corpo. Os primeiros sintomas podem se manifestar entre 2 e 15 dias.

COMO PREVENIR?

A melhor forma de prevenção é evitar o contato com carrapatos. Para isso, tente sempre deixar os animais domésticos livres de parasitas;

Vista roupas claras ao entrar em locais de mata, assim você consegue ver melhor o carrapato;

Em regiões de risco, use repelentes que inibem carrapatos;

Em caso de perceber um carrapato no corpo, evite tirá-lo com as mãos, use sempre pinças para fazer isso;

Tags:

C | Carrapato | Carrapato-estrela | Causa | febre maculosa | São Paulo | Saúde