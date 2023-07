SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte de um prédio residencial desabou na cidade de Paulista, no Grande Recife, em Pernambuco, no começo da manhã desta sexta-feira (7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 6h30, e testemunhas dizem que algumas pessoas já foram resgatadas dos escombros com ferimentos.

Os bombeiros procuram por pessoas que, de acordo com moradores da região, estariam desaparecidas nos escombros. Oito viaturas foram enviadas para o local.

O prédio colapsado fica no Conjunto Beira-Mar, na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, no Janga, e estaria interditado pela Defesa Civil, mas teria sido ocupado indevidamente.

Dezenas de voluntários estão no local ajudando a retirar escombros e outros objetos para resgatar as pessoas que estão desaparecidas. Os bombeiros também atuam com cães farejadores para localizar os pontos exatos onde as vítimas possam estar.

A prefeitura do município foi questionada, mas não enviou resposta até esta publicação.

Não há informações sobre o número de feridos ou se há confirmação de mortes.

OLINDA

Em 27 de abril, seis pessoas morreram e ao menos cinco ficaram feridas após um desabamento seguido de incêndio de parte de um prédio de três andares em Olinda, no Grande Recife, durante a noite.

O desabamento ocorreu no Jardim Atlântico, por volta das 22h. O prédio também estava interditado, segundo a Defesa Civil de Olinda, e, portanto, não poderia ter moradores.

Entre os mortos estão um homem de 32 anos, um adolescente de 13, uma mulher de 52, uma mulher de 32 anos e a filha de 16.

Em 2020, a Prefeitura de Olinda divulgou que há cerca de 98 prédios com problemas para moradia.

Mesmo assim, pessoas invadiram a unidade ou realizaram aluguéis das suas propriedades.