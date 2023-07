SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A unidade do Hospital Veterinário Público no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, passa a marcar consultas eletivas -sem urgência- só às terças-feiras, das 14h às 16h. Quando houver feriado, o agendamento é no primeiro dia útil seguinte.

A regra entra em vigor nesta terça (11). Os donos de cães e gatos podem fazer o agendamento para até dois pacientes por mês -e apenas um se for a primeira vez. O atendimento ocorrerá, no máximo, até a semana seguinte.

A unidade é uma das quatro administradas pela Cosap (Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico), da Secretaria Municipal da Saúde.

Desde a implantação, o hospital trabalhava com a distribuição de senhas diárias, de segunda a sexta, a partir das 6h30, por ordem de chegada. Era necessário levar o animal.

O atendimento a casos de urgência e emergência continua no horário de funcionamento do hospital, de segunda a sexta, das 7h às 17h, sem agendamento prévio ou necessidade de senha.

O agendamento é para 1 das 3 principais áreas do hospital: clínica médica, cirúrgica e ortopedia, que são a porta de entrada. O dono do cachorro ou do gato não precisa estar com o pet no momento de marcar a consulta, a menos que o tutor tenha dúvida sobre a gravidade do caso.

"Os atendimentos marcados serão realizados até a capacidade da unidade e da área procurada. Por exemplo, se for consulta em clínica médica, vamos ver a capacidade máxima de atendimento da clínica médica. Além do agendamento, faremos a triagem social e do quadro clínico do animal", explica Daniel Leite, diretor da Divisão de Hospitais Veterinários Públicos da Cosap.

Segundo o veterinário, a mudança ocorreu para melhorar a comodidade da população, a triagem e a disponibilidade dos atendimentos.

O tutor deverá ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto (RG e CPF), um comprovante de residência na cidade de São Paulo de até 90 dias, um comprovante de inscrição em programa social, se houver, além do RGA (Registro Geral do Animal) --documento obrigatório por lei no município de São Paulo a todos os cães e gatos com idade superior a três meses. No momento do agendamento, o responsável pelo pet deverá preencher um formulário.

O hospital público veterinário é destinado à população de baixa renda residente na cidade de São Paulo.

"Nos nossos estudos, verificamos que 10% dos que chegam ao hospital público veterinário pertenciam a outro município. Dos que eram de São Paulo, de 30% a 40% declaravam não ser de baixa renda. Por lei, a responsabilidade pelos cuidados com a saúde e bem-estar dos animais é de seus tutores, por isso, ao oferecer assistência gratuita, a municipalidade prevê o atendimento para a população carente, que não teria acesso a serviços particulares", reforça Leite.

A estratégia na unidade Leste nasceu do sucesso do projeto-piloto realizado no Hospital Veterinário Público da Zona Norte, onde foi implantado o agendamento toda quarta-feira. Posteriormente, o modelo será estendido também aos hospitais da Zona Sul e Oeste.

COMO FAZER O RGA

É possível solicitar o Registro Geral do Animal de forma online, por meio do Portal SP156, ou presencial em uma das praças de atendimento. Mais informações estão aqui.

Hospital Veterinário Público da Zona Leste

Onde: av. Salim Farah Maluf, esquina com rua Ulisses Cruz, lado par

Atendimento não emergencial: agendamento às terças-feiras, das 14h às 16h

Atendimento de urgência e emergência: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Documentos necessários para o atendimento: documento de identificação oficial com foto e CPF do responsável pelo cão ou gato; comprovante de residência atualizado em nome do responsável pelo animal; RGA; cartão/comprovante de programa social, se houver