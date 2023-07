A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu novo alerta de queda de temperaturas ao longo do fim de semana, principalmente na região Sul do estado, mais especificamente com as cidades limítrofes com o Estado de São Paulo. O órgão indicou que é preciso ter atenção especial à saúde dos idosos e crianças, assim como precisam ser adotados cuidados especiais com a produção agrícola. Conforme adiantado pelo Portal Acessa.com na última quinta-feira (13), as temperaturas registradas no início neste sábado (15) foram baixas. Na região, alguns pontos registraram mínimas abaixo dos 9ºC, conforme destacou a página Tempo e Clima JF, como o Bairro Bandeirantes, em que foram registrados 8,1ºC e o Bairro Alphaville, onde foram registrados 8ºC.



Segundo o comunicado, para os próximos dias, com relação a baixa da temperatura, é importante que a população que tenha produção agrícola providencie alguma forma de cobertura para que o gelo não prejudique, não traga danos. E também para que a população procure se agasalhar, com especial atenção às pessoas idosas e crianças.



Nesta sexta-feira (14/7), uma frente fria chegou ao estado, trazendo chuva em algumas partes de Minas Gerais durante a manhã. Além disso, ainda existe a possibilidade de chuva durante o fim de semana em algumas regiões.

Conforme a Defesa Civil, o que segue atuando, neste momento, é uma frente fria em direção ao oceano, que provocou, inclusive, chuva desde a porção Oeste do estado passando pela região Central, se estendendo até a Zona da Mata. Para o final de semana, é possível que essa chuva de baixa intensidade permaneça. No sábado, mais direcionada na porção Nordeste do estado, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, indo até a porção da Zona da Mata.



O ciclone extratropical, que passou causando estragos pela região Sul do país nos últimos dias, chegou ao Sudeste, mas em menor proporção em Minas Gerais. Segundo o coordenador estadual adjunto de Defesa Civil, tenente-coronel Carlos Eduardo Lopes, o órgão monitorou a passagem do ciclone no estado, sem a ocorrência de estragos maiores.

Ele acrescenta que,indiretamente, o Estado de Minas Gerais acompanhou e monitorou os reflexos desse ciclone, sobretudo na porção Sul e Zona da Mata do nosso estado, com a possibilidade de ocorrência de vendavais. "O sistema de Defesa Civil não identificou qualquer anomalia ou dano em razão desses vendavais”, ressaltou o tenente-coronel.

