RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A página inicial do Google nesta segunda-feira (17) é uma homenagem aos 204 anos do nascimento da americana Eunice Newton Foote, cientista e ativista do direito das mulheres.

Foote foi a primeira pessoa a descrever o efeito estufa e a sua influência no aquecimento do planeta.

Quem costumava levar o crédito da descoberta do efeito estufa, peça-chave em toda a ciência do clima, era o físico irlandês John Tyndall. A partir de 1859, ele publicou uma série de estudos que mostraram como certos gases, entre eles o CO², capturam calor na atmosfera.

Recentemente, porém, descobriu-se que Tyndall não fora o precursor. Um exemplar do "The American Journal of Science and Arts" traz a apresentação de Eunice Foote para um congresso em 1856. (Detalhe: por ser mulher, ela teve seu trabalho exposto pelo marido.)

A cientista descreve uma experiência que fez, enchendo três copos de vidro -um com vapor de água, outro com CO² e outro com ar- e comparando como se comportam ao sol.

Essa mesma experiência é usada até hoje em salas de aula para demonstrar o efeito estufa.

ATIVISTA DO DIREITO DAS MULHERES

Filha de Theriza Newton e Isaac Newton Jr., parente distante do cientista homônimo, Foote nasceu em 1819, na cidade de Goshen (Connecticut).

Ela participou, em 1848, da primeira convenção sobre direito das mulheres nos EUA, em Seneca Falls, no Estado de Nova York.

Defensora do voto feminino, Foote foi uma das signatárias da Declaração de Sentimentos, um documento que exigia direitos sociais e legais igualitários para as mulheres.