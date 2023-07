RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Julia Nicolly Moreira da Silva, 34, encontrada com sinais de golpes de arma branca, semelhantes a facadas, dentro de casa, na noite de quarta (26), em Belford Roxo (a 35 km da capital).

Julia era mulher trans e trabalhava como técnica em enfermagem em um hospital de Niterói. Nas redes sociais, familiares e amigos apontam de crime de transfobia.

A Polícia Militar diz ter sido acionada na noite de quarta para uma ocorrência de homicídio no bairro de Vila Pauline, em Belford Roxo. De acordo com o comando do 39º BPM (Belford Roxo), os policiais encontraram a mulher já em óbito.

"O autor do fato teria roubado o carro da vítima, que foi recuperado por guarnições do batalhão, na região do Parque São José", disse a Polícia Militar, em nota.

O caso foi registrado na DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense), que fez uma perícia na casa de Julia e instaurou inquérito. A Polícia Civil diz que investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime.

Julia era funcionária da OS (Organização Social) Ideias e trabalhava na unidade de clínica pediátrica do hospital Getulinho, administrado pela Prefeitura de Niterói e especializado em pediatria. A técnica em enfermagem trabalhava no turno da noite.

Em publicação nas redes sociais, a secretaria de Saúde de Niterói lamentou a morte de Julia.

"Seus colegas afirmam que ela sempre foi muito comprometida, competente e prestativa. Julia era assumidamente uma mulher trans. É de se lamentar o contexto da violência que a população LGBTQIA+ sofre constantemente em todo o país", disse a pasta.