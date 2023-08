- Jogos Mundiais Universitários - Dia 10: RJ sediará Jogos de Praia 2024

Luciano Cabral acredita que o Rio de Janeiro pode auxiliar na promoção do esporte universitário.

“É uma plataforma de oportunidades. Existe um questionamento sobre o legado dos Jogos Rio 2016, quem acompanhou os Jogos ficou na expectativa de voltar ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e o Brasil precisa descobrir o esporte universitário mundial. Será a retomada de grandes eventos esportivos na cidade e no melhor cenário possível”

O Brasil não conquistou medalhas nesta quarta (2). Os Jogos Mundiais Universitários vão até a próxima terça-feira (8), com transmissão ao vivo gratuita na internet - confira o cronograma completo. A delegação brasileira está em Chengdu com 150 atletas de 11 das 18 modalidades em disputa no evento: saltos ornamentais, badminton, tênis de mesa, taekwondo, kung fu (a arte marcial é denominada de wushu na China), basquete, natação, atletismo, judô, tênis e voleibol.

* Maurício Costa viajou como integrante da delegação da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU). A entidade convidou a EBC para participar da cobertura durante os 17 dias de competição em Chengdu.

