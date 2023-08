SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um comissário da Policial Civil de Pernambuco, cargo mais alto da instituição, foi preso nesta quarta-feira (2) suspeito de desviar drogas e de repassar informações privilegiadas para traficantes em troca de relações sexuais.

As investigações apuraram que o agente desviava drogas de uma delegacia no município de Serra Talhada (PE) durante plantões policiais, sendo trocadas por sexo com traficantes. O inquérito foi iniciado em junho deste ano após uma denúncia anônima, segundo a corporação.

A polícia descobriu ainda que o agente divulgava informações sigilosas a traficantes, o que incluía a entrega de procedimentos que atrapalhavam operações e investigações da Polícia Civil. Ontem, os agentes executaram a Operação Pérfido.

Ao todo, foram expedidos oito mandados de busca e apreensão, além de um de prisão preventiva contra o comissário. Ele é acusado de integrar organização criminosa e cometer os crimes de peculato, tráfico de drogas e divulgação de informações sigilosas.

Foram apreendidas porções de drogas, 21 munições, 11 celulares e cerca de R$ 2,4 mil. Os 50 agentes que participaram da operação também apreenderam notebook, HDs, pendrives, cartão de memória, algema e colete.