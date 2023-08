RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um vereador do município de Cândido Mendes, no Maranhão (a 341 km de São Luís), lançou cédulas de dinheiro à população durante discurso na Câmara Municipal, nesta sexta-feira (4). Sababa Filho (PC do B) afirma ter arremessado pela janela cerca de R$ 250 mil e diz que o valor foi enviado pelo prefeito José Bonifácio Rocha de Jesus (PL) como propina.

Segundo Sababa, o prefeito queria sua renúncia e teria enviado uma mochila com malotes de dinheiro. O parlamentar é um dos seis membros da oposição na Câmara Municipal, que possui 11 vereadores.

Em nota, o prefeito diz que "as acusações do vereador são infundadas e visam única e exclusivamente criar um espetáculo político".

"A postura deste vereador em jogar cédulas de dinheiro pela janela, mesmo que em valor muito inferior ao alegado, é um ato irresponsável e desrespeitoso. Todas as medidas judiciais cabíveis serão tomadas para esclarecer a verdade e proteger a integridade do prefeito e de sua administração. Buscaremos a devida apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos", diz outro trecho da nota.

Em boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil do Maranhão, que investigará o caso, Sababa afirma que, no último dia 26, recebeu uma proposta, através de dois empresários da cidade, para renunciar ao cargo em troca dos R$ 250 mil. O parlamentar disse que aceitou o acordo.

"Eu dei corda para ver até onde ia a audácia dele."

Sababa afirma que recebeu R$ 50 mil adiantados e outros R$ 200 mil nesta sexta, na porta da Câmara. Mas, ao contrário do suposto acordo, não anunciou a renúncia.

Na sessão plenária desta sexta, o vereador foi à tribuna e rasgou um papel que afirma ser a carta de renúncia. Depois, abriu uma mochila com malotes de dinheiro, disse que poderia estar assinando "uma sentença de morte", foi à janela e arremessou as cédulas.

Vereador Sababa Filho (PC do B) arremessa dinheiro pela janela da Câmara Municipal de Cândido Mendes (MA). Embaixo, moradores tentam alcançar as cédulas que voam Reprodução Em uma janela, um homem de paletó e gravata arremessa cédulas de dinheiro, que voam. "O prefeito vem persuadindo todos os vereadores da oposição. Denunciamos ao Ministério Público, à Justiça, mas não houve avanço. Ele quer ampliar a base porque só tem cinco vereadores. Mês passado, subiu em um palanque em uma comunidade e disse que pagava R$ 20 mil de gratificação aos vereadores, o que é mentira. Nossa cidade tem menos de 20 mil habitantes [19.932 habitantes, de acordo com o Censo 2022 do IBGE] ", diz Sababa.

"Já recebi mensagens dizendo para tomar cuidado com minha esposa, meu filho. É uma região perigosa. Mas saí com minha alma lavada, mente tranquila e joguei dinheiro para o povo."

Vídeos gravados pela equipe do vereador e que também foram divulgados nas redes sociais mostram uma pequena multidão tentando pegar as cédulas que voam e recolhendo as que caem no chão. Algumas pessoas abriram bolsas e mochilas para tentar guardar mais notas.

"O dinheiro está caindo na rua de nossa cidade. A cobra está fumando. É dinheiro para todo mundo", afirma um morador, enquanto grava.