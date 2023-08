SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região da avenida Paulista vai contar, a partir de segunda-feira (7), com 358 policiais militares, que fazem Operação Delegada, convênio celebrado entre a prefeitura e o governo estadual para que PMs de folga reforcem o policiamento.

De acordo com a administração municipal, a medida, que faz parte de um projeto experimental, tem o objetivo de aumentar a segurança e enfrentamento ao comércio irregular.

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, na região do 4º Distrito Policial, na Consolação, que cobre parte da avenida Paulista, os casos de furtos saltaram 22% no primeiro semestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado, passando de 3.221 para 3.937 ocorrências.

Os roubos também cresceram na área do 4º DP, na comparação com os dois semestres, e foram de 1.325 para 1.492 --alta de 12%.

A prefeitura cita a necessidade de investimento em segurança na avenida Paulista por causa da complexidade daquela região no centro de São Paulo e pela presença de turistas.

Ao todo, os policiais serão distribuídos em 35 locais da avenida e arredores.

A prefeitura diz que no total, o número de policiais militares que participam da Operação Delegada na cidade passou de 1.163 para 2.400, dos quais, 1.579 somente na área da Subprefeitura Sé, da qual a Paulista faz parte.

A participação dos policiais no programa é voluntária. Portanto, o preenchimento das vagas e, consequentemente, dos postos no território, depende da adesão dos agentes.

Na Operação Delegada, os policiais atuam de farda e com equipamentos da Polícia Militar.

"O contingente no centro se soma ao número de guardas-civis metropolitanos, de aproximadamente 1.400 agentes por dia e 300 viaturas por dia nas ruas, além de 60 motos extras na região central", diz a administração municipal.

O coordenador de Governança da Atividade Delegada, coronel Celso Luiz Pinheiro, espera que as pessoas percebam a mudança só na Sé, mas em todo o centro, já nos próximos dias.

Ao todo os oito distritos administrados pela Subprefeitura Sé (Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Sé e Santa Cecília) terão a presença dos policiais militares desenvolvendo a atividade delegada, inclusive em vias próximas à cracolândia, como a rua Santa Ifigênia.

As vagas diárias de policiais militares em Operação Delegada na região da Sé estão distribuídas da seguinte forma:

Centro novo: 375

Triângulo histórico: 274

Praça da Sé: 200

Rua 25 de Março: 180

Rua José Paulino: 50

Rua Santa Ifigênia: 60

Rua Florêncio de Abreu: 36

Liberdade: 32

Equipe volante: 14