SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerado um "parque de diversão das carnes", o Churrascada acontece neste sábado (5), no Parque da Mooca, região leste de São Paulo, e traz chefs churrasqueiros do Brasil e do mundo afora.

O sucesso é tanto que os ingressos de até R$ 600 se esgotaram em uma hora. Não é à toa que já ocorreram edições em outras cidades do país, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Goiânia, além de países como Irlanda e Bélgica.

Como o nome sugere, a estrela do evento é o churrasco, e é assim desde quando o festival começou, em 2015. Serão mais de 60 estações de carne espalhadas pelo espaço.

Os destaques vão para chefs como Beto Lanz, Perry Lang, autor do livro "Churrasco 25", o chef e artista plástico de Gana, Dela Kwami Acolatse e Dora Depount chef grega que fará uma costela vegana. Outros nomes presentes serão Chico Mancuso, Adriano Geleia, Daniel Lee, Diego Belda e mais.

Neste ano, compõe a curadoria Patty Duraes, pesquisadora de Culturas Alimentares, com foco na ancestralidade afrodiaspórica e na sustentabilidade. Sua pesquisa se reflete em um dos focos que o evento de 2023 terá: a culinária africana. Mesmo não sendo o mais conhecido da região, chefs de países da África trarão em suas estações pratos com costela defumada dentro do acarajé e carne grelhada com especiarias e pimenta.

A programação é extensa e conta com apresentação do açougueiro Netão Bom Beef, competições de churrasco, além de atrações musicais como a dupla sertaneja Munhoz e Mariano.

Para acompanhar tanta carne, bares exclusivos também estarão expostos. A Old Parr, de wiskey, levará ao festival drinques assinados pelos mixologistas Rodolfo Bob e Laércio Zulu.

CHURRASCADA

Quando Sáb. (5), das 12h às 22h

Onde Parque da Mooca - av. Henry Ford, 511

Preço Ingressos esgotados

Link https://www.churrascadafestival.com/