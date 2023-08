SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois passageiros foram esfaqueados dentro da estação de trem da Cidade Universitária da linha 9-esmeralda, na zona oeste da capital paulista, no fim da tarde desta terça-feira (8). O agressor, um homem, foi detido pelos seguranças da concessionária ViaMobilidade.

Segundo nota divulgada pela concessionária, o homem foi detido pelos agentes de atendimento e segurança às 17h17, após ferir com uma faca uma mulher e um homem dentro do trem. Não há detalhes do motivo do crime.

As vítimas foram socorridas pelos agentes na plataforma da estação e encaminhadas ao pronto-socorro da Lapa. Não há informações do estado de saúde delas.

A Polícia Militar foi acionada e o agressor, conduzido ao 14° DP, em Pinheiros, onde foi aberto um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio, segundo a PM.

A agressão provocou um clima de medo nos outros passageiros, que usaram as redes sociais para desabafar.

Episódio parecido ocorreu pela última vez no dia 23 de julho, quando um homem de 63 anos foi esfaqueado na estação Alto do Ipiranga da linha 2-verde do metrô. Na ocasião, a companhia informou que a agressão ocorreu após uma briga com outros passageiros, que conseguiram fugir.

Em 4 de fevereiro de 2021, um armador de estruturas de 40 anos esfaqueou quatro pessoas durante uma discussão dentro de um trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) que seguia pela linha 12-safira da estação Brás, no centro da capital paulista, para a do Tatuapé.