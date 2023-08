SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Silvinei Vasques preso pela PF, declaração de Belém, depoimento de Anderson Torres à CPI do 8/1, previsão para salário mínimo em 2024 e outras notícias para começar esta quarta-feira (9).

POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Federal (PF) prendeu o ex-diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, nesta quarta-feira, em operação sobre suspeitas de interferência da corporação no segundo turno das eleições de 2022.

AMBIENTE

Líderes amazônicos fecham acordo sem bloqueio a petróleo. Declaração de Belém busca fortalecer cooperação regional e evitar ponto de não retorno na Amazônia, mas não cita metas de conservação ou redução das emissões de carbono.

INDÍGENAS

Governo suspende anúncio de demarcação de terras indígenas na Cúpula da Amazônia

Decisão frustra integrantes do Planalto, de ministérios e do Itamaraty, que já preparavam a divulgação.

GOVERNO LULA

Ministério disputado libera emendas, e centrão pressiona Cidades e Educação. Wellington Dias destrava recursos enquanto tenta se segurar no cargo, e parlamentares miram verbas de outras pastas.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Torres diz à CPI que minuta golpista é fantasiosa e defende seu plano de ação para 8/1. De tornozeleira eletrônica, ex-ministro depõe por 8 horas e tenta rebater versão de delegado da PF sobre operação no 2º turno.

JUSTIÇA

Zanin extingue punição de casal acusado de estelionato em sua primeira decisão no STF. Ministro restaurou decisão da Justiça do RN, trancando a ação penal sobre o caso.

CONGRESSO NACIONAL

Rosangela Moro e Tiririca, eleitos por SP, usam verba oficial para viajar a estados de origem. OUTRO LADO: Deputada diz que deslocamentos têm relação com atuação política; parlamentar do PL não responde.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Reforma tributária terá alíquota de até 27%, calcula Fazenda. Benefício com maior impacto é alíquota reduzida para agropecuária e cesta básica.

INFLAÇÃO

Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.421 em 2024. Valor já considera a política de valorização, que concede ganhos acima da inflação.

VIOLÊNCIA

Mortes pela PM no litoral levaram até 5 horas para serem comunicadas e têm relatos semelhantes. Atraso no registro pode prejudicar investigação e socorro a vítimas, diz especialista; Segurança diz que casos estão documentados e são investigados.

MERCADO DE TRABALHO

MEC abre concurso com 220 vagas e salário de R$ 6.255,90 nesta quarta (9). Para concorrer, é preciso ter ensino superior em qualquer área de formação.

TELEVISÃO

Renato Aragão está magoado com a Globo por ficar de fora do Criança Esperança. Um dos idealizadores do projeto, humorista não esconde decepção por ter sido limado da festa.

TELEVISÃO

Marcius Melhem vira réu, e casos de Dani Calabresa e outras cinco mulheres são arquivados. OUTRO LADO: Humorista repudia decisão da Justiça e afirma que denúncia do Ministério Público é 'alheia às provas'.