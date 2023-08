SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As obras do Novo PAC, defesa de Silvinei nega delação premiada, Gilmar anula provas contra Lira em caso de kit robótica e outras notícias para começar esta sexta-feira (11).

NOVO PAC

Novo PAC incluirá Ferrogrão, trem em SP e obras há anos sem conclusão. Uma das principais vitrines do Lula 3, programa será lançado nesta sexta (11) no Rio de Janeiro.

GOVERNO LULA

Cid fez 99 tentativas para acessar email da Presidência após gestão Lula desativá-lo. Relatório enviado à CPI do 8 de janeiro registra tentativas de 15 a 17 de março feitas pelo ex-assessor de Bolsonaro.

JUSTIÇA

Silvinei passa mal em depoimento à PF, e defesa descarta delação dizendo ser só 'para criminoso'. Ex-diretor-geral da PRF nega que blitze sob Bolsonaro tivessem objetivo de impedir eleitores de Lula de votar.

JUSTIÇA

Gilmar anula provas contra Lira no caso de kit robótica e evita plenário virtual do STF. Ministro impediu eventual derrota do deputado sobre investigação da PF, que teve operação deflagrada em junho

BOLSONARO

Bolsonaro tenta reduzir valor de multas e adia pagamento mesmo após milhões via Pix. Segundo advogada de Bolsonaro, valores cobrados são exorbitantes e escritório entrou com recurso pedindo a revisão.

TELEVISÃO

PT vira emissora de TV aberta e ocupa canal 1313 em antenas parabólicas. Partido alugou sinal em satélite; Ministério das Comunicações não precisa dar autorização.

BANCO CENTRAL

Acabar com rotativo pode ser solução para juro alto, diz Campos Neto. Presidente do BC também fala em criar uma tarifa para frear o parcelamento sem juros.

VIOLÊNCIA

Autor de ataque a creche em Saudades (SC) é condenado a 329 anos e 4 meses de prisão. Cinco pessoas morreram, incluindo três crianças, no crime de 2021; sessão do Tribunal do Júri foi acompanhada de homenagens e comoção.

AMÉRICA LATINA

Morte de candidato no Equador, crítico de Bolsonaro e Lula, vira arma da direita no Brasil. Políticos como Eduardo Bolsonaro, Mario Frias e Magno Malta foram às redes comentar assassinato de Villavicencio.

AEROPORTOS

Santos Dumont só receberá voos com distância de até 400 quilômetros. Medida busca direcionar mais rotas para o Galeão, também localizado no Rio; determinação é válida a partir de janeiro, diz ministério.

CORONAVÍRUS

França tem nova epidemia de Covid com subvariante da ômicron. A nova cepa provoca febre alta, dor de garganta, tosse, dores musculares e cansaço.

RIO DE JANEIRO

Quadros vendidos por filha suspeita de dar golpe milionário na mãe estão expostos na Argentina. OUTRO LADO: Defesa de Sabine Boghici nega as acusações; caso completa um ano nesta quinta (10).