SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Dia dos Pais, uma das opções entre os presentes mais populares é a clássica cesta de café da manhã, que, na data, ganha algumas variações. Restaurantes, confeitarias e padarias costumam adicionar itens como bebidas alcoólicas, canecas de times de futebol e uma gama de opções de frios fatiados à montagem original do presente.

Veja sugestões de espaços que oferecem cestas especiais que podem ser pedidas via delivery ou retiradas na loja. Entre as opções estão a montagem clássica (com pães, cafés e flores) e inovações, como cestas que levam caderno de couro e canecas.

Os preços variam de R$ 80 a R$ 564,90 e podem ser pedidas em diferentes pontos da cidade com entrega prometida para o domingo de manhã, além da opção de personalizar cada cesta a gosto do freguês.

ATELIÊ TANIA MENEZES

O ateliê que leva o nome de sua idealizadora trabalha com algumas opções para o brunch e comemorações, mas a cesta de café da manhã, o Bom Dia, Papai (R$ 319), é um dos principais destaques e é composto por um bolo caseirinho, suco de 300 ml, chá, drip coffee, seleção de pães e biscoitos decorados, cookies, pudim, geleia de damasco, uvas, morangos e chips de chocolate, além de frios cortados. É possível ainda encomendar com um porta-retratos dentro da caixa de 30 x 20.

Apenas delivery | Telefone (11) 95895-6514 | @atelie.taniamenezes

AVO

O chef Javier Sanchez dá um toque especial às cestas de café da manhã com dois kits disponíveis via delivery em seu AVO. O primeiro, mais tradicional, inclui dois cafés, espresso ou latte, uma porção generosa de pão de queijo, uma crepioca caprese e um banana bread que sai por R$ 80. Já a opção chamada Plant Based (R$ 83) também tem os dois cafés, com a diferença de que o latte leva o leite de aveia, além de uma porção de pães de tofu, pão na chapa vegano e um açaí da casa.

R. Aspicuelta, 30, Vila Madalena | Telefone (11) 5687-3281 | Horário de funcionamento: seg. a sex. das 5h15 às 22h; sáb. das 5h30 às 23h; dom. das 6h às 22h | @avo.restaurante

BANDEIRANTES 4

Uma das padarias mais frequentadas da zona sul de São Paulo, a Bandeirantes 4 oferece uma opção clássica que conta com água de coco, um suco de 200 ml, iogurte, biscoitos, frutas da época cortadas -no caso mamão e melão-, manteiga, 120 gramas de frios cortados, bombons, geleia, café e sachês de chá, além das opções de pão que vão da bisnaga até o mini croissant e carolinas recheadas. Sai a R$ 260.

Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 151, Vila Friburgo | Telefone (11) 3031-4357 | Horário de funcionamento: todos os dias das 8:00h às 19:00h | @padariaband4

CASARÍA SP

A casa localizada na alameda Franca mistura café, restaurante e confeitaria e tem duas cestas especiais, uma de R$ 270 e outra de R$ 380. Enquanto a primeira conta com baguete, geleia e caixa de bombons, a segunda leva ainda um espumante especial para um brunch.

Al. Franca, 1243, Jardim Paulista | Telefone (11) 3068-0778 | Horário de funcionamento: Dom. a qui. de 7h à 00h; sex. e sáb. das 7h à 01h | @casariasp

EMPÓRIO FASANO

A cesta oferecida pela mercearia de luxo pode ser encomendada até sábado (12) e conta com algumas novidades, como uma xícara de cappuccino com pires feito de cerâmica e um caderno de couro da linha Fasano Casa. Para acompanhar, é possível montar a cesta com embutidos nacionais e importados, vinhos de diferentes nacionalidades, destilados e itens da rotisserie e da panificação. Intitulada Caffé, a cesta sai a R$ 564,90.

R. Vitório Fasano, Cerqueira César | Horário de funcionamento: Seg. a sex. das 10h às 19h; sáb. das 10h às 13h; dom. Fechado | @emporiofasano

LU BONOMETTI DOLCEZZE

A confeitaria artesanal que leva o nome da chef confeiteira Lu Bonometti preparou opções de cestas que podem ser personalizadas para o Dia dos Pais, entre elas a caixa que vai com 12 biscoitos recheados (os sabores variam de pistache, amêndoa, avelã ou gianduia), lata com 180g de nougat, tubo com 160g de brownie banhado em chocolate, tubo com 3 alfajores artesanais, tubo com 120g de biscoitos amanteigados, em cesta cartonada com alças em couro. Sai a R$ 258.

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1728, Jardins | Telefone: (11) 3384-5818 | Horário de funcionamento: Seg. a sab. das 10h às 18h; dom. fechado | @lubonometti_dolcezze

O PÃO

A rede de pães artesanais preparou seis opções de cesta, com valores que variam de R$ 116 a R$ 330, e têm entre seus itens o pain au chocolat, croissant francês, um iogurte artesanal, salada de frutas, mel, muçarela, peito de peru, suco de uva e até uma bandeja de MDF para servir o café na cama.

R. Ribeiro do Vale, 455, Brooklin | Horário de funcionamento: todos os dias das 7h às 20h | Telefone: 11 97109-7090 | @padariaartesanalonline

ST. CHICO

A chef Helena Mil-Homens, à frente da padaria artesanal St. Chico, oferece dois kits especiais para ser retirados na loja ou pedidos via delivery. O primeiro, com um hot-dog feito com pão da casa, caracol de queijo e presunto, um pingado, um suco, um croissant, um levain com queijo canastra e uma torta Oreo, sai a R$ 120. Enquanto o segundo, com vinho argentino Alamos (branco ou tinto), um queijo de ovelha Avecuia, um patê de campanha e uma baguete tradição, sai a R$ 230.

R. Fernão Dias, 461, Pinheiros e av. Higienópolis, 467, Higienópolis | Horário de funcionamento: seg. a sex. das 7h às 20h, sáb. das 7h às 19h e dom. das 7h às 18h | Telefone: (11) 97280-9010 | @st.chico

TU ÉS PÃO

O pão de fermentação natural, um dos destaques da padaria artesanal, é servido em uma caixa de madeira junto a um minibolo e geleia, além de café em grãos e duas xícaras de cerâmica. A cesta, que custa R$ 390 pode ser encomendada até sábado (12) no site oficial da padaria ou por telefone.

R. Isabel de Castela, 529, Vila Beatriz | Horário de funcionamento: todos os dias das 7h às 20h | Telefone: (11) 2548-2908 | @tuespao